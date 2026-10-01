Artėjant ligų sezonui – liaudies medicinos patarimai

Kojų vonelė
Jeigu jaučiatės prastai, nėra malonesnio vakaro praleidimo nei kojų vonelė. Pasiimkite didesnį indą, kuriame tilptų jūsų pėdos. Užvirinkite vandenį ir supilkite jį į dubenį.
Tuomet dosniai įberkite jūros druskos, o vandeniui šiek tiek pravėsus – sumerkite kojas. Kai vanduo jau visai pravės, patartina pėdas nusausinti, užsimaukšlinti vilnones kojines ir keliauti tiesiai į lovą.
Pienas
Daugelis yra girdėję apie česnaką ir jo gydomąsias savybes. Tačiau vyresnieji gali priminti, kad yra ypatingas gėrimas, kuris tikrai sustiprins jūsų imunitetą.
Į puodą įpilkite pieno ir jį kaitinkite ant mažos kaitros. Tuomet įdėkite šaukštą medaus ir su česnakų spaudykle įspauskite česnako. Leiskite mišiniui šiek tiek pavirti, gerai išmaišykite.
Įspėjame – skonis kai kuriems gali būti pernelyg egzotiškas. Jeigu pajautėte pykinimą, geriau atsigerkite arbatos.
Druska
Galbūt žinote, kad druskingas jūros vanduo yra geriausias gydytojas. Tačiau jei gyvenate toli nuo jūros, o pirkti dirbtinio purškalo į nosį nenorite, yra kitas metodas.
Paimkite dubenį kambario temperatūros vandens, į jį įpilkite jūros druskos, išmaišykite. Tada užspauskite vieną nosies šnervę, o su laisvąja truktelėkite pasiruošto vandens. Kai išsikosėsite ir išsičiaudėsite, procesą pakartokite su kita nosies šnerve.
Arbata
Jeigu jus kamuoja sausas kosulys, o čiobrelių ar ramunėlių arbata negelbėja, yra kitoks gėrimas, kuris padės. Pušų pumpurų arbata palengvins kosulį, jis nebebus toks sausas.
Dar nuo peršalimo padeda aviečių arbata, lapų arba uogų. Senais laikais, kai žmonės sirgdavo žiemą ir neturėdavo aviečių lapų ir uogų, pasiskindavo nuo rudens užsilikusių stiebų ir virdavo arbatą.
Taurės
Seniau užpuolus kosuliui žmonės ant kūno dėdavo medicinines taures, ant krūtinės arba nugaros. Kūnas būdavo ištrinamas vazelinu ar kremu, į mažą indelį įpilama spirito, naminukės arba degtinės.
Tuomet paimamas pagaliukas su vatos galiuku ir pamirkomas į skystį. Pagaliukas uždegamas, iš taurės išdeginamas oras ir indas staigiai dedamas ant kūno.
Tikėta, kad taurės iš kūno ištraukia kenksmingas medžiagas.
Šiukštu negalima taurių dėti ant stuburo, kaulų, krūtinkaulio, krūtų, inkstų. Ant kūno dedama apie šešias ar keturias taures, priklausomai nuo kūno dydžio. Taures žmonės laikydavo apie 15 minučių.
Bulvės
Jeigu kamuoja sloga ar kosulys, galima panaudoti bulves. Išvirus bulves reikia nupilti vandenį, pastatyti puodą ant viryklės. Tuomet pasilenkti virš puodo ir giliai kvėpuoti kylančiais garais. Patartina ant galvos užsidėti rankšluostėlį, kad kuo daugiau garų pakliūtų į kvėpavimo takus.
Trauklapis (gyslotis)
Prasidėjus migrenai ar galvos skausmui, žmonės ant galvos dėdavo trauklapių ir galvą aprišdavo skarele. Tikėta, kad žolė „ištraukia“ karštį.
Pavojingas gydymas
Kartais liaudies metodai gali labiau sužaloti, nei pagydyti. Seniau tikėta, kad perpjovus česnaką pusiau ir įsikišus į nosį bus išgydyta sloga. Jokiais būdais to daryti nepatartina, nes česnako medžiagos gali rimtai sužaloti nosies gleivinę.
Abejotinas gydymas
Prieš keliasdešimt metų žmonės kaimuose gydydavosi savotiškais metodais. Jeigu juto, kad kyla temperatūra, jie atsiguldavo į lovą ir išgerdavo stikliuką degtinės. Tai nebūdavo įprasta degtinė, į ją gausiai pridėdavo pipirų. Išgėrus tokį gėrimą žmonės lįsdavo po storomis kaldromis, kad per naktį „išprakaituotų“ ligą.
Panašus liaudies vaistas nuo kosulio – krūtinės ištrynimas degtine ar naminuke.
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