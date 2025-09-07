Arielės operacija – naujas žingsnis vaikų neurochirurgijoje

Nugaros smegenų išvarža
„Tai buvo didžiulis šokas. Mums iš karto patarė kreiptis į Kauno klinikas. Pirmas vizitas pas Kauno klinikų Vaisiaus medicinos centro vadovę profesorę Eglę Machtejevienę, kuri mus konsultavo iki pat gimdymo, pranoko lūkesčius – profesionalumas ir jautrumas nustebino. Kol pats nepatenki į tokią situaciją, sunku patikėti, kad medicinos pagalba gali būti tokio aukšto lygio“, – dalijasi Simona.
Arielė gimė su nugaros smegenų išvarža juosmens apatinėje srityje. Ją gydant, pasak Kauno klinikų Vaikų neurochirurgijos skyriaus vadovo Mindaugo Urbono, buvo nuspręsta atlikti operaciją unikaliu metodu – taikant Lietuvoje kūdikiams iki šiol nenaudotą metodą – intraoperacinį neuromonitoringą, t. y. operacijos metu realiu laiku atliekamą nervų veiklos stebėseną.
„Ši technologija leidžia chirurgams matyti, kaip veikia nervai operacijos metu, atskirti nervines šakneles nuo sąaugų ir saugiai atlaisvinti prikabintas nugaros smegenis. Iki šiol tokio tipo operacijos buvo atliekamos tik vyresniems vaikams ar suaugusiesiems. Arielės operacija – naujas žingsnis Lietuvos vaikų neurochirurgijoje. Šis metodas iš esmės keičia rizikos lygį – leidžia ne tik stebėti anatomiją, bet ir realiu laiku vertinti nervų veiklą, todėl galėjome išsaugoti mažylės kojų ir dubens organų funkcijas bei užkirsti kelią būsimiems sutrikimams“, – aiškina M. Urbonas.
Smegenų skysčio perteklius
Operaciją atlikęs Kauno klinikų gydytojas neurochirurgas Lukas Piliponis prisimena, kad mažylės gydymas buvo ilgas ir sudėtingas. „Arielė dar naujagimystėje buvo operuota dėl smegenų skysčio pertekliaus smegenyse, o augant teko atlikti dar kelias operacijas. Vėliau, atlikus magnetinio rezonanso tyrimą (MRT), paaiškėjo, kad mergaitės nugaros smegenys yra patemptos žemyn ir prikibusios prie išvaržos maišelio – tai vadinamasis prikabintų nugaros smegenų sindromas. Tai itin rizikinga būklė, galinti lemti ne tik kojų paralyžių, bet ir dubens organų funkcijų sutrikimus. Kadangi Arielė jau puikiai valdė kojytes, pagrindinis mūsų tikslas buvo išsaugoti esamą neurologinę funkciją“, – sako L. Piliponis.
Gydytojo teigimu, neuromonitoringas tapo pagrindiniu saugikliu. „Operacijos metu pacientė buvo prijungta prie kelių dešimčių smulkių elektrodų, registruojančių nervų ir raumenų veiklą. Tai leido realiu laiku matyti nervinių šaknelių reakciją ir priimti saugius sprendimus. Operacija truko didžiąją dienos dalį, tačiau rezultatas – sėkmingas. Tokios technologijos pritaikymas kūdikiui yra pirmas atvejis Lietuvoje. Tai ne tik išsaugojo Arielės kojų ir dubens funkcijas, bet ir užkirto kelią būklei blogėti“, – pabrėžia neurochirurgas.
Dirbo daugiadalykė komanda
Ruošiantis operacijai ir operuojant Arielę, dirbo visa daugiadalykė Kauno klinikų medikų komanda: Vaisiaus medicinos centro gydytojai, neurochirurgai, neonatologai, anesteziologai reanimatologai ir neurologai.
Kauno klinikų Vaikų neurochirurgijos skyriuje kasmet atliekama daugiau kaip 170 operacijų dėl hidrocefalijos, galvos ir nugaros smegenų navikų, kraujagyslių ligų, galvos ir stuburo traumų, epilepsijos, įvairių galvos ir stuburo apsigimimų. Kauno klinikos – vienintelė gydymo įstaiga Lietuvoje, kurioje vaikams, sergantiems hidrocefalija, neurochirurgai implantuoja telemetrinius slėgio sensorius ir kūdikiams atlieka endoskopines kaukolės kaulų rekonstrukcines operacijas esant prieš laiką suaugusioms kaukolės siūlėms. Tai vienintelis centras Baltijos šalyse, kuriame atliekamos giliosios smegenų stimuliacijos operacijos vaikams.
