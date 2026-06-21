Ar internetu perkamų „stebuklingų“ peptidų vartojimas gali baigtis ligoninėje?

– Kas yra peptidai ir ko žmonės iš jų tikisi?
– Peptidai yra aktyvios medžiagos – trumpos aminorūgščių grandinės, paprastai tariant, maži baltymai. Jie veikia kaip signalinės molekulės – perduoda žinutes tarp ląstelių ir galimai reguliuoja įvairius procesus. Tai gali būti hormonų išsiskyrimas, imuninė sistema, augimas, audinių atsistatymas.
Pavyzdžiui, insulinas yra peptidinis hormonas, reguliuojantis gliukozės kiekį kraujyje. Socialiniuose tinkluose reklamuojamas galimas peptidų poveikis neretai pristatomas kone kaip panacėja – lieknėjimui, raumenų augimui, jaunystei, ilgaamžiškumui. Tai žmones vilioja.
Būtent todėl Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba neseniai išplatino pranešimą ir nori atkreipti dėmesį, kad absoliuti dauguma internete ir socialiniuose tinkluose parduodamų peptidų, nors ir pristatomi kaip tinkami, saugūs ir efektyvūs produktai, nėra registruoti kaip vaistai.
Tai reiškia, kad jų gamybos vieta, produktų kokybė, saugumas ir veiksmingumas nėra tinkamai įvertinti ar kontroliuojami atsakingų institucijų. Didžioji dalis peptidų vis dar tiriama, jie yra ankstyvose klinikinių tyrimų stadijose – tai tyrimai su ląstelėmis ir gyvūnais.
Todėl nėra žinomos nei saugios dozės, nei kontraindikacijos, nei šalutiniai poveikiai, nei galimos ilgalaikės pasekmės. Tai labai svarbu suprasti, todėl reikėtų turėti sąmoningumo, kritinio mąstymo ir mokėti atsirinkti informaciją.
– Užsiminėte apie dalį didžiausių pavojų. Su kokiomis sveikatos problemomis galima susidurti vartojant peptidus?
– Peptidai, kurie, kaip minėjau, vis dar yra tiriami, patekę į žmogaus organizmą, gali sukelti įvairių reakcijų. Tai gali būti alerginės reakcijos, infekcijos, kai jie švirkščiami po oda ar į raumenis, taip pat hormonų pusiausvyros sutrikimai, širdies ritmo pokyčiai, širdies nepakankamumo paūmėjimas, kasos ar kepenų pažeidimai, gliukozės ir insulino pokyčiai, įvairios imuninės reakcijos.
Ypač pavojinga, kai tokie produktai vartojami be gydytojo priežiūros ir savarankiškai susišvirkščiami. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ragina itin kritiškai vertinti tiek realioje, tiek skaitmeninėje erdvėje plintančią informaciją apie skelbiamus gydymo, liekninimo, jauninimo ar sveikatinimo metodus, nes jie nėra nei patikrinti, nei patvirtinti atsakingų institucijų.
Geriausiu atveju produktas gali būti neveiksmingas, blogiausiu – kelti realų pavojų sveikatai ar turėti ilgalaikių pasekmių. Pasaulyje yra mokslinių straipsnių, kuriuose nurodoma, kad kai kurie peptidų preparatai gali būti siejami ir su vėžio rizika.
– Ar Lietuvoje fiksuota su peptidais susijusių sveikatos sutrikimų?
– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gauna pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus. Tačiau, kaip minėjau, peptidai Lietuvoje nėra registruoti kaip vaistai – jais prekiaujama kaip medžiagomis. Jie reklamuojami kaip vaistai, tačiau tokie nėra.
– Ar žmogus gali atskirti tinkamą produktą nuo pavojingo ir nelegalaus?
– Visus vaistus gali platinti tik vaistinės – fizinėse vietose arba internetinėse svetainėse. Vaistinės yra pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad jų svetainėje pirkti vaistus yra saugu. Šį logotipą galima pasitikrinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainėje.
Tai vienintelis būdas vaistus įsigyti legaliai.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
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