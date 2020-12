Apie neatitikimus COVID-19 aukų statistikoje: mirtys niekur nedingo, bet gali būti daugiau problemų

Kaip antradienį buvo skelbta, vykdant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) veiklos skaitmenizavimą, rastos 804 neapskaitytos mirtys, susijusios su koronavirusu.

„Nustatyta, kad neapskaičiuotos 324 mirtys nuo koronaviruso ir 480 mirčių dėl kitų priežasčių, tačiau mirusieji sirgo koronavirusu“, – rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime.

„Visų pirma reikia suprasti, kad mirtys niekur nedingo. Visos jos užregistruotos, nes mirčių registravimas nepriklauso nuo NVSC ir tai yra atidirbtas procesas. Kas įvyko, tai ne visos mirtys buvo priskirtos prie COVID-19 mirčių. O dėl to kaltas ne tik NVSC, bet ir SAM. Kažkas gudriai sugalvojo naują procesą COVID-19 mirčių fiksavimui. Pildant mirties liudijimą gydytojai be įprastinio proceso turėjo dar papildomai siųsti formą NVSC. Tas naujas procesas nebuvo nei standartizuotas, nei ištestuotas, nieko. Tai nenuostabu, kad jis galų gale sugriuvo, – antradienio vakarą rašė V. Zemlys-Balevičius. – NVSC pasiteisinimas, kad čia gydymo įstaigos laiku nesusiuntė duomenų yra daugiau nei juokingas. Jeigu registrų centre tos mirtys užfiksuotos, tai reiškia jos susiųstos laiku, kaip kitaip mes žinotume apie šitą klaidą? Jau seniai buvo aišku, kad NVSC nei pajėgi rinkti duomenis, nei juos analizuoti. Šitos problemos neatsirado per naktį, jos kaupėsi ilgai. Kodėl nieko nebuvo daroma lieka paslaptimi.“

Gali paaiškėti, kad yra problemų su kiekvieną dieną skelbiamais naujų atvejų skaičiais, nes jau mirčių atvejis parodė, kad šiuo momentu nėra užtikrintas normalus duomenų rinkimas.

Anot eksperto, dabar nėra laiko aiškintis ir reikia žiūrėti į priekį. Anot jo, nemažai gerų dalykų įvyko Lietuvos statistikai perėmus COVID-19 duomenų skelbimą, tą reikia tęsti. „Dar trūksta detalesnių duomenų apie testavimą bei pačių mirčių detalesnės statistikos. Gali paaiškėti, kad yra problemų su kiekvieną dieną skelbiamais naujų atvejų skaičiais, nes jau mirčių atvejis parodė, kad šiuo momentu nėra užtikrintas normalus duomenų rinkimas. Neužtikrinant tikslaus duomenų surinkimo, duomenų analizė nelabai turi prasmės. Tai nereiškia, kad visus surinktus duomenis reikės išmesti, bet darytos įžvalgos gali pasikeisti. Klysti yra žmogiška. Visuose procesuose pasitaiko klaidų, bet tam reikia nuolatos procesus stebėti ir sukurti sistemas, kurios gali padėti identifikuoti klaidas. Jeigu NVSC ir SAM būtų tai padarę anksčiau, tai tokios klaidos būtų ištaisytos kur kas greičiau. Dabar lieka viltis, kad iš šios klaidos bus pasimokyta“, – rašė matematikas.