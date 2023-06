Apdovanotos daugiausia simpatijų pelniusios ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad per pastaruosius kelis metus įvyko slaugos namuose lūžis – paslaugos apimtys augo kartais, visoje Lietuvoje slaugytojų komandų skaičiuojama beveik 150. Kaip teigia SAM, jokia kita sveikatos priežiūros paslauga taip greitai nesivysto.

„Slaugos namuose apimtys per kelis metus išaugo beveik keturis kartus – gyventojai įvertino jos naudą ir patogumą. Tenka konstatuoti, kad laiku pasiūlėme alternatyvą slaugai ligonėse. To nebūtų be atsidavusių ir sau reiklių slaugytojų, kurie savo darbu įrodė slaugos namuose reikalingumą ir aktualumą. Slaugos namuose laukia šviesi perspektyva, apimtys didės, nes, deja, esame viena sparčiausiai senėjančių visuomenių Europoje, tad kviečiu savo pašaukimo ieškančius jaunuolius rinktis slaugos studijas ir prisijungti prie šios šaunios bendruomenės“, – sako A. Dulkys.

SAM rengto konkurso nugalėtojus ministerijoje pasveikino Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus atstovai.

„Nors slaugos namuose paslaugos pradėtos teikti neseniai, tačiau matome, kad komandų skaičius visoje Lietuvoje sparčiai auga. Suprantant, kad poreikis didėja, 2023 m. sausio 1 d. praplėstas paslaugų teikimo laikas – paslaugos pradėtos teikti vakarais, savaitgaliais bei švenčių dienomis. O pokyčių, palengvinsiančių šių komandų darbą, tikrai numatoma nemažai, pradedant papildomo inventoriaus parūpinimu, baigiant teikiamų paslaugų skaičiaus vienam slaugytojui suvienodinimu“, – teigia SAM Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus patarėjas Marius Čiurlionis.

Konkurso nugalėtojų teigimu, šiame darbe juos motyvuoja ne tik pacientų šypsenos ir padėkos žodžiai, bet ir galimybė dirbti komandoje bei jaustis jos dalimi: „Didžiuojamės savo profesija ir misija, kurią vykdome – būdami šios bendruomenės dalimi, save realizuojame. Visuomet vienas kitam padedame ir palaikome, kad galėtume sėkmingai atlikti darbą – esame kaip šeima“, – teigia Uosto poliklinikos ASPN komanda.

Jai antrina ir antrąją vietą užėmusi VšĮ „Slauga jums“ komanda iš Marijampolės: „Esame tikra komanda – 11 „žaidėjų“ su bendru tikslu – padėti.“

3 vietos nugalėtojų, UAB „Mano šeimos gydytojas“ komandos varomoji jėga – tarpusavio palaikymas ir supratimas, draugiški, betarpiški santykiai.

„Mūsų darbo prasmė – galimybė žmogui suteikti saugumo jausmą, kai jis mums patiki tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezultatas, kurį matome kasdieniame savo darbe – pacientų ir jų artimųjų ramybė žinant, kad jais bus pasirūpinta. Nepamirštame motyvuoti ir įgalinti pacientą rūpintis savimi, kad pasitenkinimas savo sveikatos būkle būtų palaikomas nuolat. Nuoširdus ir profesionalus rūpestis – mūsų komandos raktas į paciento pasitikėjimą", – teigia komanda iš Klaipėdos.

Primename, kad balandžio mėnesį SAM „Facebook“ paskyroje trečiąjį kartą paskelbtas konkursas, kurio metu ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas namuose teikiančios komandos kviestos pasidalinti savo nuotraukomis ir istorijomis iš kasdienio darbo. Konkurse rungėsi 14 komandų iš visos Lietuvos.

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visoms konkurse dalyvavusioms komandoms už aktyvumą, originalumą, drąsą ir norą dalintis savo kasdienio darbo akimirkomis. Jūsų nuoširdus kasdienis darbas bei atsidavimas – svarus indėlis Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai ir kiekvienam pacientui.

Primename, kad ambulatorinės slaugos paslaugos namuose yra asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savarankiškumą. Teikdamas slaugos paslaugą namuose, slaugytojas atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), enterinį maitinimą ir kt.

Komandą sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, o nuo 2024-ųjų metų komandas papildys ir ergoterapeutas.

Daugiau informacijos apie slaugos paslaugas namuose: www.manoslauga.lt.