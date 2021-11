Per anksti gimusios mergytės mama buvo sukrėsta: gydytojai pasiūlė vaiko tiesiog atsisakyti

Emilijos tėveliai stengiasi daryti viską, kad tik tai pakeistų. Vis dėlto dukrelės galimybės savarankiškai judėti labai priklauso nuo gydomųjų procedūrų, o šios – nuo lėšų, kurių tėveliams trūksta.

Kai Tamara Grūnovienė laukėsi trečiosios savo atžalos – Emilijos – viskas ėjosi sklandžiai, gydytojai neturėjo jokių abejonių, jog moteriai gims sveikas vaikelis. Vis dėlto mergytė gimė kiek per anksti, 35-ąją nėštumo savaitę. Emilija buvo be galo mažytė, o netrukus jos šeima, apsilankiusi pas neurologę, išgirdo skaudžią žinią – mergaitės smegenyse susidariusios cistos. Kiekvieno apsilankymo pas specialistus metu cistos vis didėjo, o galiausiai vienas smegenų pusrutulis tiesiog išnyko. Tik per stebuklą Emilijai iki šios dienos nėra išsivysčiusi epilepsija.

TV3 nuotr.

Skaudžiausia buvo tai, kad Emilijos niekaip nebuvo galima gydyti, kadangi buvo pernelyg maža. Tamaros dukros ateitis buvo neaiški, o palaikymo iš medikų šeima nesulaukė. Žodžių, kuriuos išgirdo tada, Tamara negali pamiršti iki šiol. Pasirodo, kad kol tėveliai ligoninėje bandė kovoti už dukrelės gyvybę, gydytojai vaiko pasiūlė tiesiog… atsisakyti.

„Nebuvo kažkokio palaikymo, kad tavo vaikas tikrai gali viską išmokti, kad viskas bus gerai, tik reikia nusiteikti ir skirti laiko. Ne, ji pasiūlė nuo visko pabėgti. Vieną dieną ji atėjo, pasikvietė mane ir pasakė: „Tu turi dar du vaikus, kurie yra sveiki“. Maždaug, kam tau šitas trečias vaikas, kuris galbūt niekada nieko neišmoks, kuris bus visiška daržovė? Tai buvo kažkoks košmaras. Aš tokio pasiūlymo nesitikėjau – jis labai įskaudino“, – prisiminimais dalijasi Tamara pridėdama, jog tokių minčių, kokias siūlė gydytoja, ji neturėjo niekuomet – tai vaikas, dėl kurio moteris pasiryžtų viskam.

Sunykęs dešinysis Emilijos smegenų pusrutulis paveikė jos kairiąją kūno pusę – mergaitė sunkiai judina rankytę ir kojytę, o jos stambioji motorika atitinka 7-8 mėnesių vaiko. Labai nusilpo ir mergaitės rega, todėl ji nuolat nešioja akinukus.

Tėvai nenuleidžia rankų ir daro viską, kad tik vaikui padėtų. Specialistai ir čia skubėjo patikinti, kad kairė mergaitės ranka niekuomet nejudės, tačiau didžiulių tėvelių pastangų dėka Emilija ją ima judinti. Dėl to, kad nuolat galėtų rūpintis Emilija ir jos lavinimu, Tamara netgi turėjo išeiti iš darbo. Dabar didžiausias šeimos tikslas – kad dukrelė imtų vaikščioti.

Mergytei ypatingai padeda neuromasažai, o kad jos pasiekiami rezultatai būtų dar didesni, šeimai reikalinga neurotreniruočių įranga namuose. Tai paskatintų teigiamus Emilijos pokyčius, o ir laukti nebėra kada – laikas su kiekviena diena tampa vis svarbesnis. Svarbu neapleisti ir reabilitacijos, apsilankymų pas kineziterapeutą, ergoterapeutą, kad stiprėtų kūnas ir būtų išjudinta kairioji pusė. Taip pat mergytė turi ir toliau lankytis pas logopedą – nors kai kuriuos žodžius jau taria, jai vis dar reikalinga pagalba mokantis kalbėti.

Viskas, ko reikia šeimai ir jų mergytei Emilijai, kad kiekvieną dieną galėtų tobulėti ir imti vytis bendraamžius, yra lėšos – maždaug 12 tūkst. eurų neuromankštų įrangai ir 5 tūkst. eurų apsilankymams pas specialistus.

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su aukojimo internetu portalu aukok.lt, telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia. Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 3 EUR, 1892 – 5 EUR, 1893 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

Kitus aukojimo būdus rasite čia: https://www.tv3.lt/issipildymo-akcija

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė „Grand Thornton Baltic“.