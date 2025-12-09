 Alergija Kalėdų eglutėms: kuo ji pasireiškia ir ką reikia žinoti?

Alergija Kalėdų eglutėms: kuo ji pasireiškia ir ką reikia žinoti?

2025-12-09 11:25
Eglė Šantaraitė (LNK)

Medikai sako, kad alergija Kalėdų eglutėms iš tiesų egzistuoja – ją gali sukelti ne tik tikros, iš miško parneštos, bet ir dirbtinės eglutės.

Kalėdų eglutė Kalėdų eglutė

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai plačiau kalbėjo gydytoja alergologė Indrė Plėštytė-Alminė.

Ar iš tiesų egzistuoja alergija?

– Iš tiesų teko pasidomėti ir net pati nustebau, kiek daug rašoma apie Kalėdų eglutėms alergiją, arba kitaip – net Kalėdų sindromą, kuris susijęs su visomis Kalėdų eglutėmis.

Ar tikroms eglutėms iš miško, ar net ir toms dirbtinėms?

– Jeigu kalbėtume apie alergiją, dažnai pastebėję bet kokį simptomą, tiek tėvai, tiek suaugę mano, kad čia yra alergija. Iš tiesų tikroji alergija eglutėms yra labai reta, nebent tas eglutes, tarkime, atneštume pavasarį, kai yra žydėjimas, nes alergija būna žiedadulkėms. Labai dažnai ant eglučių yra visko, juk atnešame iš lauko. Jeigu pasižiūrėti, kas sveikiau – vis tik kėniai pirmauja, nes jų spygliai minkštesni ir pas juos grybelių sporų mažiau. Jeigu rinktis, sakyčiau, kėniai labiau negu eglutės. Pirmoje vietoje, kas dirgina ir sukelia simptomus, – tai ant eglučių esančios grybelių ir pelėsių sporos, kurios, tik įnešus į šiltą aplinką, aktyvuojasi, o jų koncentracija aplinkoje net dvigubai padidėja.

Kalėdų eglutė
Kalėdų eglutė / Pexels nuotr.

Kokie tie simptomai?

– Visi panašūs į alergiją: čiaudulys, akių niežėjimas, nosies varvėjimas ir sausas priepuolinis kosulys, kuris gali net atrodyti kaip alergija. Jeigu vaikas arba suaugęs yra alergiškas pelėsiams, be abejo, pasireikš visi tipiški alergijos simptomai.

Užsiminėte, kad alergija gali kilti ir dirbtinėms eglėms. Dėl kokių priežasčių?

– Deja, dirbtinės eglės pagamintos iš įvairių plastmasių. Tai įvairios cheminės medžiagos – tarkime, pigi plastmasė išskiria chemikalus. Tie chemikalai tikrai dirgina mūsų kvėpavimo takus, odą ir akis. Gali pasireikšti simptomai.

Kalėdų eglutė
Kalėdų eglutė / Pexels nuotr.

Reikėtų būti atidiems, kad ne peršalimas, o galbūt alergija.

– Be abejo. Net pagalvočiau apie kvapą, nes pigių plastmasinių eglučių turi specifinį kvapą.

Šiame straipsnyje:
alergija
Kalėdų eglutė
pelėsiai
dirbtinė eglutė
kėnis
eglė
alergijos simptomai
kvėpavimo takai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų