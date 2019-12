Aktualu: papildomos vakcinos nuo gripo – jau Lietuvoje

„Pirmą kartą per gripo vakcinos kompensavimo laikotarpį, beveik visos gydymo įstaigų suplanuotos dozės buvo suskiepytos per rekordiškai trumpą laiką. Nedelsiant įvertinome situaciją ir dėjome visas įmanomas pastangas, kad gyventojai kuo greičiau sulauktų papildomų vakcinų nuo gripo. Džiugu, nes pavyko operatyviai surinkti realų papildomą vakcinų poreikį, suderėti su tiekėju ir per trumpą laikotarpį pristatyti į Lietuvą“, – pranešime sako VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vedėja Lina Reinartienė.

Vakcinos bus pristatomos toms gydymo įstaigoms, kurios pateikė prašymus dėl papildomo vakcinų kiekio.

VLK primena, kad nupirkta vakcina skiepijami rizikos grupių asmenys, kuriems susirgti gripu yra didžiausia tikimybė: 65 metų ir vyresni žmonės, nėščiosios, asmenys, gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstaigose, taip pat sergantieji lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis, susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais. Be to, ligonių kasų kompensuojama vakcina skiepijami ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai.

Rizikos grupėms priklausantys gyventojai turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.