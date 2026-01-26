ADHD sindromas: kodėl vis daugiau suaugusiųjų supranta, kad tai ne „išsiblaškymas“

Ilgą laiką ADHD buvo laikomas „vaikų problema“, tačiau šiandien specialistai sutaria – didelė dalis
suaugusiųjų gyvena su nediagnozuotu ADHD, kuris veikia jų darbą, santykius ir emocinę savijautą.
Kas yra ADHD sindromas?
ADHD (angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – tai neurologinis raidos sutrikimas, susijęs su
smegenų veiklos ypatumais. Jis veikia dėmesio reguliavimą, impulsyvumą, planavimą ir savikontrolę.
Svarbu pabrėžti: ADHD nėra charakterio bruožas ar valios trūkumas. Tai – smegenų veiklos skirtumas, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis ir intensyvumu.
ADHD simptomai vaikams ir suaugusiesiems
Vaikams ADHD dažniausiai pasireiškia:
● nuolatiniu judrumu ir sunkumu ramiai sėdėti,
● impulsyviu elgesiu, pertraukinėjimu,
● dėmesio išlaikymo problemomis mokykloje,
● emocijų reguliavimo sunkumais.
Dėl to vaikai neretai klaidingai laikomi „nepaklusniais“ ar „išdykusiais“, nors iš tiesų jiems reikalinga
supratimo ir pagalbos aplinka.
Suaugusiesiems ADHD simptomai dažnai atrodo kitaip:
● nuolatinis minčių chaosas ir sunkumas susikaupti,
● atidėliojimas, prastas laiko planavimas,
● užmaršumas, nebaigti darbai,
● emocijų protrūkiai, greitas nusivylimas,
● žema savivertė dėl nuolatinio jausmo, kad „nesusitvarkau“.
Dėl šių priežasčių ADHD suaugusiems dažnai lieka nepastebėtas arba painiojamas su nerimo ar
depresijos sutrikimais.
ADHD diagnozė: kodėl neužtenka vieno testo
Vieno universalaus ADHD testo, kuris tiksliai nustatytų diagnozę, nėra. ADHD diagnozė nustatoma
remiantis:
● išsamiais klinikiniais pokalbiais,
● standartizuotais klausimynais,
● simptomų istorija nuo vaikystės,
● kitų galimų sutrikimų atmetimu.
Galutinę diagnozę nustato psichiatras arba vaikų psichiatras, tačiau pirmas žingsnis dažnai būna savęs įsivertinimas. Daugiau apie ADHD simptomus, diagnostiką ir pagalbos galimybes galima rasti šiame išsamiame straipsnyje apie ADHD.
Kaip padedama žmonėms, turintiems ADHD?
Nors ADHD nėra „išgydomas“, jo simptomai gali būti sėkmingai valdomi. Efektyviausias požiūris
dažniausiai apima kelias kryptis:
● struktūros ir rutinų kūrimą,
● laiko planavimo ir savireguliacijos įgūdžių ugdymą,
● psichoterapiją,
● kai kuriais atvejais – medikamentinį gydymą.
Ypač daug dėmesio skiriama psichoterapijai, kuri padeda žmogui suprasti savo veikimo būdą, keisti
žalingus mąstymo modelius ir išmokti praktiškų strategijų kasdieniam gyvenimui.
Psichoterapija ir ADHD: kodėl ji tokia svarbi?
Moksliniai tyrimai rodo, kad kognityvinė elgesio terapija (KET) yra viena veiksmingiausių pagalbos formų tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, turintiems ADHD.
Terapijos metu žmogus mokosi:
● geriau suprasti savo impulsus ir dėmesio svyravimus,
● valdyti emocijas ir stresą,
● didinti pasitikėjimą savimi,
● kurti realistiškus tikslus ir jų siekti.
Svarbiausia – ADHD turintis žmogus pradeda matyti save ne kaip „problemą“, o kaip asmenį su kitokiu, bet valdomu veikimo būdu.
