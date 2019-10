Abortą pasidariusi moteris: tai sukuria labai daug problemų

Pagal oficialią statistiką Lietuvoje per metus atliekama per 3,5 tūkstančio abortų. Tačiau manoma, kad tikrasis abortų skaičius yra kur kas didesnis. Tikėtina, kad realiai gimimo liudijimas neišduodamas apie dešimčiai tūkstančių kūdikių per metus.