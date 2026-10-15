2027-aisiais – daugiau lėšų sveikatai: planuojama gerinti paslaugų prieinamumą

„Sveikatos sistema stipri ne tada, kai sukaupia daugiau lėšų, o tada, kai žmonės pajunta jų naudą. Augantis PSDF biudžetas pirmiausia suteikia daugiau galimybių plėsti paslaugas, mažinti prieinamumo kliūtis ir finansuoti sprendimus, kurių pacientai laukia šiandien“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktorius Gytis Bendorius.
Didės įmokos už valstybės draudžiamus gyventojus
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinis PSDF pajamų šaltinis išliks privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Prognozuojama, kad jos sudarys apie 95 proc. visų fondo pajamų. Vien dirbančiųjų mokamos įmokos kitąmet turėtų siekti 3,24 mlrd. eurų ir būti 8,4 proc. didesnės nei šiemet. Šį augimą lemia prognozuojamas darbo užmokesčio fondo didėjimas šalyje.
Reikšmingai augs ir valstybės įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Joms 2027 metais numatyta skirti 1,4 mlrd. eurų – beveik 297 mln. eurų daugiau nei šiemet. Šį pokytį lemia nuo kitų metų įsigaliosianti nauja įmokos apskaičiavimo tvarka, pagal kurią valstybės mokama įmoka bus siejama su vidutine dirbančiojo sumokama sveikatos draudimo įmoka.
Iš viso kitais metais PSDF biudžeto pajamos turėtų padidėti 554 mln. eurų. Dalis šio augimo – 103,1 mln. eurų – bus skirta fondo rezervui papildyti, o likusi dalis nukreipta sveikatos sistemos poreikiams finansuoti.
Daugiau lėšų gydymo paslaugoms
Didžiausia PSDF išlaidų dalis ir toliau bus skiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Joms numatyta 3,41 mlrd. eurų, arba beveik 357 mln. eurų daugiau nei šiais metais, eliminavus lėšų perskirstymo tarp išlaidų eilučių įtaką. Šios išlaidos sudarys apie 72 proc. visų fondo išlaidų.
Papildomos lėšos bus naudojamos gydymo paslaugų plėtrai, naujiems baziniams mokėjimams diegti ir jau taikomiems mokėjimams, bazinėms kainoms indeksuoti.
Numatytas finansavimas pirminės sveikatos priežiūros, psichikos sveikatos, dienos stacionaro ir kitų paslaugų plėtrai, taip pat gydytojų specialistų konsultacijų prieinamumui gerinti.
Be to, planuojama didinti kai kurių paslaugų bazines kainas, tarp jų medicininės reabilitacijos, slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, bei kraujo komponentų kainas.
Svarbi dalis papildomo finansavimo prisidės ir prie gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Papildomos lėšos sveikatos priežiūros įstaigoms sudarys galimybes toliau didinti medikų ir kitų sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimus.
Didės finansavimas vaistams ir medicinos priemonėms
Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir medicinos priemonių nuomai kitąmet planuojama skirti daugiau kaip 912 mln. eurų. Realus finansavimo padidėjimas, neįskaitant apskaitinių lėšų perkėlimų tarp skirtingų eilučių, siekia 73,3 mln. eurų daugiau nei šiemet. Šiai sričiai išlaikoma 19 procentų biudžeto struktūros dalis.
Dalis papildomų lėšų bus skirta jau kompensuojamų vaistų augančioms išlaidoms padengti. Naujų kompensuojamųjų vaistų įtraukimui iš rezervinio vaistų sąrašo planuojama 13 mln. eurų. Taip pat didinamas finansavimas kompensuojamosioms ir centralizuotai apmokamoms medicinos pagalbos priemonėms, numatomos papildomos lėšos klausos implantų procesorių kompensavimui.
Dėmesys e. sveikatai ir duomenų saugumui
2027 metų biudžete dėmesys nukreiptas į naują PSDF biudžeto lėšomis apmokamą sritį – skaitmeninių sveikatos sprendimų plėtrą. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos bei Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos eksploatavimui ir plėtrai planuojama skirti 15 mln. eurų.
Taip pat nuo 2027 metų numatoma pradėti finansuoti gydymo įstaigų sveikatos duomenų skaitmenizavimą ir jų saugos stiprinimą. Šiam tikslui kitais metais planuojama skirti 3 mln. eurų, vėliau planuojama šią sumą didinti.
Stiprinamas finansinis saugumas
Kartu su augančiu finansavimu gydymo paslaugoms ir vaistams numatyta toliau stiprinti PSDF finansinį atsparumą. Iš viso 2027 metais PSDF rezervą numatoma papildyti 103,1 mln. eurų. Iš jų 100 mln. eurų sudarys didėjančios PSDF pajamos, o 3,1 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšos, skirtos anksčiau panaudotai rezervo daliai atkurti.
Prognozuojama, kad metų pradžioje PSDF rezervo dydis sieks beveik 873 mln. eurų. Šios lėšos užtikrina galimybę reaguoti į nenumatytas situacijas ir užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos priežiūros paslaugų finansavimą net ekonominių ar kitų iššūkių laikotarpiu.
2027 metų PSDF biudžeto projektas toliau bus svarstomas Vyriausybėje ir teikiamas tvirtinti Seimui.
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