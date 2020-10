104 nauji COVID-19 atvejai: įvardijo, kur situacija yra rimčiausia

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 104 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai . 40 iš jų registruota Šiaulių, 29 Vilniaus, 23 Kauno, 6 Klaipėdos apskrityse. Dar 3 atvejai fiksuoti Utenos, 2 Marijampolės ir 1 Panevėžio regionuose.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 76 asmenys. Be to, per praėjusią parą registruoti 2 įvežtiniai atvejai iš Ukrainos ir Baltarusijos. 26 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

59 atvejai siejami su protrūkiais

4 atvejai, patvirtinti vakar, siejami su Radviliškio ligonine. Visi užsikrėtę asmenys yra antriniai atvejai, t. y. ligoninėje nedirba ir nėra joje gydomi. Bendrai su protrūkiu šiuo metu yra susiję 167 atvejai: 65 pacientai, 67 darbuotojai ir 35 antriniai atvejai.

Taip pat toliau fiksuojami atvejai, siejami su Radviliškyje veikiančia siuvykla „Danijus“. Per praėjusią parą registruota 12 susijusių atvejų, iš kurių 11 yra darbuotojai ir 1 antrinis atvejis. Vertinama, kad su židiniu dabar siejama 20 COVID-19 atvejų: 16 darbuotojų ir 4 antriniai atvejai.

Taip pat 10 atvejų, iš kurių 8 registruoti Šiaulių apskrities ir po 1 – Klaipėdos ir Utenos apskričių gyventojams, siejami su protrūkiu viename iš Šiaulių universiteto (ŠU) kursų. Iš viso registruoti 23 susiję atvejai. Kaip jau NVSC pranešė anksčiau, šiame protrūkyje stebimos sąsajos su COVID-19 atvejais Raseiniuose.

Be to, Šiaulių apskrityje registruotas naujas židinys. COVID-19 patvirtinta 2-iem Sidabravo žemės ūkio bendrovės darbuotojams. Iš viso šiuo metu registruoti 3 susiję infekcijos atvejai.

Vilniaus apskrityje vakar registruoti 2 atvejai, siejami su šokių studija „City dance“. Iš viso su protrūkiu siejami 46 COVID-19 atvejai.

Taip pat vakarykštę parą po 1 atvejį registruota protrūkiuose, siejamuose su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (iš viso 3 susiję atvejai), su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (iš viso 7 susiję atvejai), taip pat 1 atvejis siejamas su protrūkiu pučiamųjų instrumentų orkestre „Trimitas“ (iš viso 6 susiję atvejai).

Be to, Vilniaus apskrityje vakar registruotas 1 atvejis, siejamas su protrūkiu šokių studijoje „Šokių harmonija“ (iš viso 13 susijusių atvejų), bei 1 atvejis, kuris, vertinama, yra susijęs su židiniu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre. Iš viso registruoti 48 su protrūkiu susiję atvejai.

Taip pat Vilniaus apskrityje registruoti trys nauji protrūkiai.

Pirmasis – Vilniaus vaikų darželyje „Šviesos slėnis“, kur vakar infekcija patvirtinta 1-am darbuotojui. Iš viso registruoti 2 COVID-19 atvejai.

Antrasis naujas židinys registruotas Vilniuje veikiančioje įmonėje „Echo stamp“. Vakar koronavirusas patvirtintas vienam iš darbuotojų, bendravusiam su anksčiau užsikrėtusiu asmeniu, kuriam infekcija patvirtinta spalio 2 d. Pirmojo asmens užsikrėtimo aplinkybės buvo siejamos su ledo ritulio varžybomis.

Trečiasis naujas židinys Vilniuje – sporto klubas ir sveikatingumo centras „Alfa Steps“. Vakar koronavirusas patvirtintas 2-iem asmenims – darbuotojui ir lankytojui. Iš viso registruoti 4 susiję COVID-19 ligos atvejai.

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose vakar patvirtinti 5 koronavirusinės infekcijos atvejai. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso registruotas 61 atvejis: 17 darbuotojų, 40 gyventojų ir 4 antriniai atvejai.

Taip pat 1 atvejis, registruotas praėjusią parą, siejamas su protrūkiu Kauno Erudito licėjuje. Infekcija patvirtinta mokiniui. Vertinama, kad iš viso šiuo metu su protrūkiu yra susiję 16 infekcijos atvejų.

Be to, dar 1 atvejis Kaune siejamas su protrūkiu Kauno vyriausiajame policijos komisariate. Iš viso registruota 18 susijusių COVID-19 atvejų.

Kauno apskrityje, Raseiniuose, vakar registruoti ir trys nauji židiniai. Pirmasis siejamas su Ariogalos gimnazija, kur vakar patvirtintas 1 COVID-19 atvejis darbuotojui, o iš viso registruoti 2 susiję infekcijos atvejai. Antrasis – „Nemuno vaistinėje“ Raseiniuose, kur vakar taip pat patvirtintas 1 užsikrėtimo atvejis (iš viso registruoti 2), bei Raseinių socialinių paslaugų centre, kur jau registruoti taip pat 2 susiję COVID-19 atvejai.

26 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 26 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 5185 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2577 asmenys, 2495 – pasveiko.