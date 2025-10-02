103 metų bėgikas dalijasi penkiais įpročiais ilgam ir sveikam gyvenimui

M. Fremontas yra pavyzdys, kaip net ir vyreniame amžiuje galima išlikti aktyviam ir sveikam. Jis ne tik bėgioja ir irkluoja, bet ir reguliariai dalyvauja įvairiose varžybose. 2025 m. jis tapo vyriausiu Sinsinačio „Flying Pig“ maratono dalyviu.
Apie tai pranešė „Richroll“.
Jo asmeninė istorija ne mažiau įspūdinga nei sportiniai pasiekimai. Sulaukus 69-erių, gydytojai M. Fremontui diagnozavo kolorektalinį vėžį ir sakė, kad jis gyvens tik tris mėnesius. Tuomet vyras nusprendė pakeisti mitybą ir perėjo prie griežtos vegetariškos dietos. Po dvejų su puse metų auglys buvo pašalintas. Gydytojai ieškojo metastazių, bet jų nerado – liga nustojo progresuoti. Gavęs galimybę gyventi, jis pradėjo aktyviai dalyvauti varžybose – nuo 10 km iki maratonų. Jis teigia, kad bėgimas padėjo jam išlaikyti svorį ir fizinę formą. Jis netgi laimėjo kai kuriuose bėgimuose.
M. Fremontas pažymi, kad jo ilgaamžiškumo paslaptis yra ne brangūs papildai ar varginančios treniruotės. Tai paprasti kasdieniai veiksmai. Jis išskiria penkis pagrindinius ryto įpročius:
• Atsikėlus ryte praleisti 30 minučių gryname ore. Tai gali būti pasivaikščiojimas, lengvas bėgiojimas ar net lipimas laiptais. Šis ritualas padeda reguliuoti biologinį laikrodį ir pasikrauti energijos.
• Pusryčiai su skaidulomis ir augaliniais produktais. Jo mityboje vyrauja viso grūdo košės, ankštinės daržovės ir žalumynai.
• Vanduo vietoj saldžių gėrimų. Jis pradeda dieną nuo stiklinės vandens, kas padeda atkurti skysčių pusiausvyrą ir atstatyti žvalumą.
• Reguliarus fizinis krūvis. Jis bėgioja ar užsiima kita sportine veikla kelis kartus per savaitę, pasirinkdamas vidutinį tempą, kuris neapkrauna jo organizmo.
• Kokybiškas miegas. Griežtas poilsio grafikas leidžia jam pabusti pailsėjusiam ir pasiruošusiam naujai veiklai.
