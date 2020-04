Karantino grimasos: šiandieninė situacija labiausiai slegia vaikus?

Pašnekovo manymu, vaikų skambučių į jiems skirtą emocinės pagalbos liniją galėjo sumažėti dėl to, kad jie dabar namuose su tėvais. Ir tai trukdo jiems paskambinti. O gal ir priešingai – buvimas su tėvais vaikus veikia teigiamai ir net atstoja pokalbį su emocinės pagalbos konsultantu, kuris anksčiau jiems buvo būtinas.

Be to, T.Baranovas neatmeta, kad vaikų skambučių srautą galėjo sumažinti ir prasidėjęs nuotolinis mokymas.

Tačiau, tuo pačiu, jis konstatuoja, kad net 70 proc. išaugo skambučių į „Vilties liniją“, skirtą suaugusiems.

Ši tendencija taip pat prasidėjo, paskelbus karantiną. Ir minėtas smarkus į šią liniją registruojamų skambučių augimas pradėtas fiksuoti, palyginus jų skaičių pirmomis dviem kovo savaitėmis, t.y. iki karantino, su skambučiais, užregistruotais dviem paskutinėmis kovo savaitėmis – kai karantinas jau buvo paskelbtas.

Pasak T.Baranovo, suaugusieji, tiek vyrai, tiek moterys, nors pastarųjų – gal šiek tiek daugiau, skambina dėl įvairių problemų: ir susijusių su saviizoliacija, ir su vienišumu, ir su nerimu, ar pavyks išsaugoti darbo vietą. Nors dėl problemų, susijusių su šeimyniniais santykiais, gal šiek tiek dažniau.

Tomas Baranovas/SAM nuotr.

Tačiau, bet kokiu atveju visuose pokalbiuose anksčiau ar vėliau išlenda koronaviruso ir dėl jo paskelbtos pandemijos tema. Ir pirmosiomis karantino savaitėmis išaugęs skambinančių suaugusiųjų skaičius nemažėja. Išskyrus šventinį Velykų savaitgalį, kai skambučių sulaukta mažiau visose linijose.

Prognozuojama, kad netrukus pagrindine suaugusiųjų skambučių tema gali tapti karantiną lydėsianti ekonominė krizė, į kurią, greičiausiai, bus reaguojama dar aštriau.

„Jaunimo linija“, anot T.Baranovo, ir per karantiną dirba įprastiniu krūviu, kaip ir iki jo. Nors ir joje pradėta fiksuoti savižudybės tema. Ji jau – antra-trečia tarp populiariausių temų.

Be to, šioje, kaip ir „Vaikų linijoje“, pastebima, kad, paskelbus karantiną, nebeliko skambinančiųjų tik norint pajuokauti. Be to, pokalbiai su vaikais ir jaunimu tapo rimtesni. Pailgėjo ir jų vidutinė trukmė.

Signalo, kad suicidinė tema aštrėtų ir pokalbiuose su senjorais, skambinančiais į „Sidabrinę liniją", kuri priklauso ne jų asociacijai, bet nuo ketvirtadienio, kaip jau skelbta, taip pat prisijungė prie bendro nemokamos emocinės pagalbos projekto 1809, T.Baranovas teigė negavęs.

Be to, jis prisipažino pats telefonu konsultacijų neteikiantis. Tačiau, kartą-du per savaitę aptariantis situaciją su specialiai apmokytais savanoriais, atsiliepiančiais minėtų emocinės pagalbos linijų telefonais.

Vos vienu skaičiumi nuo Koronaviruso linijos 1808 besiskiriantį bendros emocinės paramos linijos telefoną 1809, kuriuo nuo ketvirtadienio galima skambinti ir suaugusiems, ir jaunimui, ir senjorams, ir vaikams, kaip jau skelbta, inicijavo Sveikatos apsaugos ministerija. Su tikslu – padėti vis sunkiau karantiną pakeliantiems žmonėms, kuriems galbūt sunkiau įsiminti ilgesnius minėtų emocinės pagalbos linijų telefonus. Nors jais, kaip ir anksčiau, taip pat galima skambinti.

Kaip jau skelbta, telefonu 1809, kaip ir į šį projektą susijungusių minėtų emocinės paramos linijų atvejais, galima skambinti kiekvieną dieną. Tik į Vaikų liniją, kaip ir anksčiau, – nuo 11 iki 23 val. Nors telefonu 1809 bus atsiliepiama ir jungiama su kitomis keturiomis į šį projektą įsijungusiomis linijomis visą parą. Ir be šiose linijose iki tol dirbusių specialiai apmokytų savanorių konsultacijas suaugusiems jau minėtu telefonu taip pat savanoriškais pagrindais teikia Psichikos sveikatos centrų psichologai.