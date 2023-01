Jonavos ligoninėje pasiektas 15 metų rekordas – pasaulį išvydo daugiau kaip 400 naujagimių!

Jonavoje gimdymų skaičius išaugo, kai įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, jog ligoninėje per metus turi gimti bent 300 vaikų, kitaip skyrius bus uždarytas, pasakojama LNK reportaže.

Jonavos ligoninėje ką tik pasaulį išvydo Jomantės ir Edgaro dukrytė. Tėvai sako, kad teko pasukti galvą, kur reikės gimdyti, nes Kėdainiuose gyvenanti šeima sužinojo, kad jų mieste akušerijos skyrius pavasarį uždarytas.

„Kadangi Kėdainiuose nėra akušerijos skyriaus, rinkomės Jonavoje gimdyti, nes ir arčiau, ir gavome daug gerų atsiliepimų“, – kalbėjo mažylės mama Jomantė Visockienė.

Tėvai sako, kad skyrių uždarymas sukelia didžiulių nepatogumų, nes kartais svarbi kiekviena akimirka. Tuomet ir 30 km tampa iššūkiu.

Visas LNK reportažas vaizdo įraše:

„Dėl tų uždarymų, tai tikrai nėra gerai. Miestas gyvuojantis, geras, didelis, iš tikrųjų gaila, kad uždarė skyrių, bet yra kaip yra“, – sakė naujagimės tėvas Edgaras.

Žydrūnė dar tik laukia mažylio. Jonavietė džiaugiasi, kad savo mieste galės gimdyti ir nereikės niekur važiuoti.

„Čia tikrai yra geras gydytojas ir seselės. Visos dažnai prieina, pakonsultuoja. Aš rinkausi čia gimdyti, nes esu jonavietė“, – kalbėjo Žydrūnė Smaižytė.

Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui, kad 300 gimdymų per metus neturinčios ligoninės privalo uždaryti akušerijos skyrių, jų nebeliko septyniose šalies ligoninėse: Kėdainių, Ukmergės, Trakų, Vilkaviškio, Kretingos, Pasvalio ir Visagino. Ant ribos balansavo ir Jonavos ligoninė. Jos direktorius sako, kad tokie skyriai gyvybiškai svarbūs.

„Ginekologinė pagalba neretai siejasi ir su chirurgine pagalba. Tų paslaugų reikia“, – sakė Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas.

Dabar kiekvienai gimdyvei, kuri gimdo mūsų ligoninėje, dovanojame tokį piniginį kraitelį.

Jonavos savivaldybė griebėsi šiaudo ir pradėjo vilioti gimdyves. Dabar atvažiuoja moterys iš Elektrėnų, Kauno, Ukmergės ir kitur. Ne tik investuota į ligoninės infrastruktūros atnaujinimą, bet ir skiriama vienkartinė išmoka.

„Šiuo metu ji siekia 147 Eur. Anksčiau, prieš keletą metų, mes tokią piniginę išmoką arba fizinį kraitelį kūdikiui įteikdavome tik mūsų rajone registruotoms moterims. Dabar kiekvienai gimdyvei, kuri gimdo mūsų ligoninėje, dovanojame tokį piniginį kraitelį“, – kalbėjo Jonavos rajono savivaldybės vicemerė Birutė Gailienė.

Žadama, kad išmokos išliks ir toliau. Jos greičiausiai augs. 2022-aisiais Jonavos ligoninėje pasiektas 15 metų rekordas – pasaulį išvydo daugiau kaip 400 naujagimių.

„Mes norime išlaikyti šį gimdymo skyrių. Mūsų rajonui jis labai svarbus. Ypač pačioms jonavietėms, nes Jonava yra devintas pagal gyventojų skaičių miestas“, – pabrėžė B. Gailienė.

Panašu, kad greitu metu savivaldybėms teks dar didesnis iššūkis sukant galvą, kaip rasti gimdyvių, nes nuo 2025-ųjų Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) svarsto, kad gimdymų skaičius mažose ligoninėse turėtų būti 600 per metus.

„Pirmo lygio paslaugos jau dabar turi reikalavimą teikti ne mažiau kaip 1000 gimdymų per metus, o aukščiausio lygio įstaigos turi reikalavimą teikti ne mažiau kaip 2 tūkst. gimdymų per metus. Taigi tikrai tikėtina, kad reikalavimas toms mažesnėms ligoninėms tikrai augs iki 600 gimdymų per metus“, – konstatavo SAM Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Inga Cechanovičienė.

Tačiau ministerija tikina, kad centralizacija reikalinga, nes Lietuvoje drastiškai mažėja gimdyvių – maždaug po 1300 kasmet. SAM duomenimis, 2025-aisiais akušerijos skyriuose reikės 12 proc. mažiau lovų nei 2019 m.