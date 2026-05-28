„Žalgiriui“ iki LKL finalo liko žingsnis: be išvyto Čanako likusį „Lietkabelį“ įveikė ir Panevėžyje

Dvikovą Panevėžyje stebėjo 2612 žmonių.
Pirmosios pusfinalio rungtynės, užvakar vykusios Kaune, taip pat baigėsi LKL čempionų pergale 85:75. Mačą „Žalgirio“ arenoje antradienį žiūrėjo mažokai žiūrovų – 2984.
Lažybininkai aiškiais šios dienos dvikovos favoritais laikė „Žalgirio“ krepšininkus. Už jų pergalę koeficientas buvo tik 1,18, už „Lietkabelio“ – net 5.
Rungtynių pradžioje vyko atkakli, permaininga kova. 6 min. rezultatas buvo lygus – 11:11. Po minutės svečiai po Sylvaino Francisco tritaškio šiek tiek atitrūko – 17:11, tačiau pirmąjį kėlinį laimėjo tik minimalia persvara – 20:19.
14 min. po Kristiano Kullamae dvitaškio jau pirmavo „Lietkabelis“ – 26:24. Sužaidus 17 minučių švieslentėje degė trejetai – 33:33. Antrojo kėlinio pabaigą geriau sužaidė „Žalgirio“ krepšininkai, 20 min. po Dovydo Giedraičio dvitaškio jie įgijo 7 taškų persvarą – 40:33. Komandos išėjo ilsėtis kauniečiams pirmaujant 42:36.
Iki didžiosios pertraukos „Lietkabelio“ komandoje rezultatyviausiai žaidė estas K. Kullamae (9 taškai). „Žalgiriui“ net 17 taškų pelnė prancūzas S. Francisco. Jis pataikė 5 iš 6 tritaškių.
Trečiąjį kėlinį kur kas geriau pradėjo Kauno krepšininkai. 23 min. po Ąžuolo Tubelio metimo jie įgijo dviženklę persvarą – 51:41. 24 min. „Žalgiris“ pirmavo 51:43, bet netrukus laimėjo atkarpą 10:0 ir nutolo – 61:43.
27 min. po Edgaro Ulanovo tolimo šūvio komandas skyrė jau 20 taškų (66:46). Po trijų kėlinių T. Masiulio auklėtiniai pirmavo užtikrintai – 74:56.
Trečiajame ketvirtyje „Lietkabelio“ strategas Nenadas Čanakas vieną po kitos užsidirbo dvi technines pražangas ir buvo priverstas palikti mačą.
Ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumas. 34 min. „Žalgiris“ turėjo 20 taškų persvarą – 82:62, o rungtynes laimėjo 95:75.
Lažybininkai šiandien visiškai neabejoja, kad žalgiriečiais šiemet taps LKL čempionais – už jų pergalę čempionate koeficientas tėra 1,01. Už „Lietkabelio“ triumfą LKL pirmenybėse koeficientas didžiulis – net 52.
Šį sezoną „Lietkabelis“ yra vienintelė komanda, kuri LKL čempionate gali pasigirti pergale prieš Tomo Masiulio auklėtinius. Spalio 19 dieną Nenado Čanako kariauna Kaune laimėjo reguliariojo sezono rungtynes prieš žalgiriečius 87:85.
Kitas trejas reguliariojo sezono rungtynes laimėjo žalgiriečiai: 81:77 (Panevėžyje), 94:82 (Panevėžyje), 87:70 (Kaune).
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 15, Kristianas Kullamae 14, Paulius Danusevičius 10, Justas Furmanavičius 9, Nikola Radičevičius ir Lazaras Mutičius po 7.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 27, Ąžuolas Tubelis 24, Edgaras Ulanovas 13, Laurynas Birutis 9, Mosesas Wrightas 8.
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(be temos)
(be temos)