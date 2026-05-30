„Žalgiris“ – per žingsnį nuo finalo, varžovai dar žvangina ginklais

N. Čanakas nesusivaldė
Žalgiriečiai svečiuose 95:75 nugalėjo Panevėžio „Lietkabelio“ komandą ir LKL, kurią remia „Betsson“, pusfinalio serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0.
Antrą kėlinį „Lietkabelis“ neleido kauniečiams atitrūkti – 33:33. Trečią kėlinį aikštės šeimininkai uždirbo tris iš eilės technines pražangas (dirbo teisėjai Saulius Račys, Jurgis Laurinavičius ir Juozas Barkauskas): vieną – gynėjas Dovis Bičkauskis, dvi – vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas.
Be pagrindinio vairininko likusius varžovus „Žalgiris“ netrukus nubloškė į šalikelę – 61:43.
Kauno komandos lyderis Sylvainas Francisco sužaidė kol kas sėkmingiausias LKL sezono rungtynes: pelnė 27 taškus (pataikė 2/2 dvitaškių, 6/8 tritaškių, 5/6 baudų metimų) ir surinko 31 naudingumo balą.
„Man svarbiausia, kad Francisco duoda toną gynybai. Jeigu jis nori, gali viską daryti, bet dažniausiai sako: kai gerai giniesi, tuomet ir puolimas kitoks. Taip ir yra“, – apie S. Francisco kalbėjo T. Masiulis.
Rankų nenuleis
Kauniečiai laimėjo kovą dėl kamuolio 43:27, atliko dukart daugiau rezultatyvių perdavimų – 24:12.
„Padarėme nemažai mentalinių klaidų, per atkrintamąsias varžybas tai pražūtinga, – sakė N. Čanako asistentas Paulius Malašauskas. – Atsiliekame 0:2, tačiau „Lietkabelis“ niekada nenuleis rankų. Komandoje surasime kareivių, kurie norės kovoti ir laimėti – nesvarbu, žaisime didžiajame ar mažajame finale.“
Rytoj „Žalgiris“ ir „Lietkabelis“ susitiks Kaune.
Jeigu prireiktų ketvirtos dvikovos, jį būtų surengta birželio 2-ąją Panevėžyje.
„Tai, kad patekome į pirmą lygos ketvertą – jau laimėjimas, bet vis tiek norime pasiekti daugiau“, – pabrėžė „Lietkabelio“ legionierius Jamelas Morrisas.
Savo komandoje surasime kareivių, kurie norės kovoti ir laimėti.
Ugnį įžiebia treneris
33-ejų metų 193 cm ūgio amerikietis buvo rezultatyviausias Panevėžio ekipos žaidėjas per abejas pusfinalio rungtynes (pelnė po 15 taškų).
„Žalgiris“ – puiki komanda, buvo tarp penkių geriausių Eurolygos reguliaraus sezono klubų. Per pirmą dvikovą norėjome įrodyti, kad galime su ja kovoti, ir tai parodėme – žaidėme kietai, tačiau padarėme psichologinių klaidų, kurios mums kainavo, – interviu svetainei lkl.lt kalbėjo J. Morrisas. – Matyti, kad kauniečiai jaučia nuovargį. Nors jie yra sužaidę daugybę rungtynių, tebesikauna visomis jėgomis.“
Krepšininko teigimu, lemiamiems sezono iššūkiams „Lietkabelis“ pasirengė labai gerai.
„Atmetėme viską, kas mus stabdė psichologiškai, ir pradėjome nuo nulio. Įsikrauname nuo savo trenerio – N. Čanakas įžiebia kovingumo, azarto, motyvacijos ugnį“, – pabrėžė J. Morrisas.
Konkurencija bus didesnė
Europos taurės turnyro, kuriame praeitą sezoną dalyvavo „Lietkabelis“ ir Klaipėdos „Neptūnas“, organizatoriai pasiūlė platesnę dalyvių sudėtį ir formatą.
„Eurohoops“ duomenimis, varžybose dalyvautų 32 komandos (buvo 20), o paraiškas jau pateikė 42 klubai.
Iš Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos, kurioje žaidė Vilniaus „Rytas“, į Europos taurės turnyrą nori persikelti Tenerifės „La Laguna“, iš FIBA taurės varžybų – Salonikų PAOK.
Reguliarųjį sezoną ekipos rungtyniautų du ratus keturiose grupėse po aštuonias, aštuntfinalio etapą – taip pat du ratus keturiose grupėse po keturias.
Ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo mačai būtų žaidžiami iki trijų pergalių.
Praeitą sezoną Europos taurės turnyrą laimėjo Breso Burgo JL komanda (jos trenerių štabe dirbo Marius Leonavičius), finale 72:60 ir 73:71 įveikusi Stambulo „Besiktas“.
Rezultatas
„Lietkabelis“–„Žalgiris“ 75:95 (19:20, 17:22, 20:32, 19:21). „Kalnapilio arena“, 2 612 žiūrovų. J. Morrisas 15 taškų, K. Kullamae 14 (2/8 tritaškių), P. Danusevičius 10 (7 atkovoti kamuoliai) / S. Francisco 27 taškai (6/8 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai), Ą. Tubelis 24 (5 atkovoti kamuoliai), E. Ulanovas 13 (2/3 tritaškių). Pirmos rungtynės Kaune – 75:85. Pusfinalio serija – 0:2.
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