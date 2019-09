„Žalgiris“ sezoną atidarė triuškinama pergale Šiauliuose

„Žalgirio“ sezoną Lietuvoje rezultatyviu žaidimu nugara atidarė Edgaras Ulanovas, laiku ir vietoje atsirado Zachas LeDay, tritaškiu rezultatą 7:7 lygino Alexas Perezas. Ketvirčiui įpusėjus pasižymėjo Marius Grigonis, ilgą A.Perezo perdavimą dėjimu tvirtino Jockas Landale‘as – 13:11. Baudos aikštelėje skrajojo Z.LeDay ir J.Landale‘as, pražangos nepaisė pranašumą iki 20:15 auginęs E.Ulanovas. Užtvaromis pasinaudojęs Lukas Lekavičius iššovė iš toli, Thomaso Walkupo perdavimo saldainiuko sulaukė į dar didesnę duobę šeimininkus stūmęs J.Landale‘as – 25:15. Kėlinio pabaigoje varžovams artėti neleido keturis taškus paeiliui rinkęs Nigelas Hayesas – 29:21.

Antrajame kėlinyje Lietuvos čempionai nestabdė: gerai atakas organizavo pats pasižymėjęs bei gerą perdavimą J.Landale‘ui atlikęs L.Lekavičius, tolimais dūriais atstumą iki 39:22 krovė T.Walkupas ir Artūras Milaknis. Drąsiai krepšį iš vidutinio nuotolio dukart atakavo N.Hayesas, tačiau ginklų nesudėję šiauliečiai mažino deficitą (43:31). Kiek užsitęsusią tylą pralaužė Z.LeDay, sėkmingai į žaidimą įsijungė Rokas Jokubaitis – 49:33. Prieš didžiąją pertrauką ledus pralaužė 11-uoju taškus pelniusiu žalgiriečiu tapęs Martinas Gebenas, o ilsėtis „Žalgiris“ keliavo pirmaudamas rezultatu 53:37.

Trečią ketvirtį dvitaškiu pradėjo Z.LeDay, progą gerais klaidinančiais judesiais susikūrė A.Perezas – 57:39. Be priežiūros paliktas Z.LeDay šeimininkus baudė tolimu metimu, o čia pat dar ir pridėjo dvitaškį, po kurio skirtumas išaugo iki neregėtų aukštumų – 62:41. Taškų kraitį pildėsi A.Perezas ir M.Grigonis, nuo kranto iki kranto vienas pats visas kliūtis įveikė pranašumą iki 69:45 didinęs Z.LeDay. Savo snaiperio sugebėjimus pademonstravo ir J.Landale‘as, į baudos aikštelę įsiveržė T.Walkupas, o gerą ketvirtį sužaidę kauniečiai dar labiau atitrūko – 76:50.

Tvarkyti formalumus ėmėsi pražangos nepaisęs J.Landale‘as, tritaškį švystelėjo apie save priminęs L.Lekavičius – 82:54. Kampe likusį T.Walkupą puikiai pastebėjo perdavimą jo tritaškiui atlikęs Paulius Jankūnas, o netrukus pats komandos kapitonas galų gale atsidarė savo taškų sąskaitą – 88:59. Gražiu kabliu pasižymėjo M.Gebenas, drąsos nestokojo gyvą viltį pasiekti triženklę taškų ribą išlaikė R.Jokubaitis – 92:59. Nors 100-ojo taško pelnyti nepavyko, pergalę rezultatu 94:63 uždarė nuostabų N.Hayeso perdavimą nuo žemės lengvais taškais pavertęs A.Milaknis.

„Žalgiris“: Z.LeDay 17 (7/9 dvit., 2 per. kam.), J.Landale‘as 14, E.Ulanovas 8 (5 atk. kam.), M.Grigonis 8, L.Lekavičius 8 (6 rez. perd.), T.Walkupas 8 (2 per. kam.), N.Hayesas 8 (7 atk. kam.), A.Perezas 7 (2 per. kam.), A.Milaknis 5, M.Gebenas 4, R.Jokubaitis 4, P.Jankūnas 3 (6 atk. kam.).

„Šiauliai“: B.Giriciūnas 18 (5/7 dvit.), R.Gustys 14 (5/7 dvit., 8 atk. kam.), K.Žemaitis 9 (4 rez. perd.).