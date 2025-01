„Žalgiris“ prisižaidė: Atėnuose per Eurolygos kėlinį – šeši taškai

Teisėjai dirbo išsijuosę

Žalgiriečiai pralaimėjo Eurolygos 23-io turo mačą „Panathinaikos“ komandai 76:89, nors antrą kėlinį pirmavo 49:29, trečiąjį – 57:41, 69:55.

Tačiau per ketvirtą kėlinį kauniečiai surinko vos šešis taškus, o Atėnų krepšininkai – 29. Mūsiškiai nesulaikė nei „Panathinaikos“ lyderio Kendricko Nunno, nei Kosto Slouko ir Gabrielio Wenyeno (visi per šią atkarpą pelnė po septynis taškus).

2014 m. gruodį per dvikovos su Stambulo „Anadolu Efes“ pirmą kėlinį „Žalgiris“ buvo surinkęs tik du taškus (2:16).

Šįkart karštos akistatos arbitrai Damiras Javoras (Kroatija), Jordis Aliaga (Ispanija) ir Marcinas Kowalskis (Lenkija) techninėmis pražangomis nubaudė Kauno ekipą ir jos legionierių Lonnie Walkerį, taip pat ne kartą – „Pananathinaikos“ komandą ir jos strategą Erginą Atamaną, kuris už antrą nusižengimą buvo priverstas išeiti iš aikštės, nors mėgino įrodyti, kad replikos teisėjams autorius yra ne jis, o sirgalius.

Įvardijo, kas nepatinka

„Buvo trys kėliniai įspūdingo krepšinio, žaidėme geriau nei įmanoma. Ketvirtą kėlinį nedengiami nepataikėme penkių metimų, suskydome. Vienintelis man nepatinkantis dalykas – kai mums nesiseka, neturime noro viršyti savo galimybių“, – po varžybų svarstė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Andrea Trinchieri.

Jo nuomone, tai, kad teisėjai pašalino kolegą E. Atamaną iš rungtynių, dar labiau sutelkė „Panathinaikos“ žaidėjus ir stipriau įelektrino sirgalius.

„Tuo metu mes turėjome išlikti šaltakraujiški, bet nutiko tai, kas nutinka dažnai“, – pripažino A. Trinchieri.

Technines pražangas „Panathinaikos“ komandai ir E. Atamanui jo bendražygis Christos Serelis pavadino pernelyg griežtu arbitrų požiūriu į rungtynių šeimininkus.

„Emocingai reaguodami į įvykius aikštėje nuo suolo po kelis kartus pašoka abiejų ekipų atsarginiai žaidėjai, bet mus nubaudė dusyk. Tai neteisinga.“, – teigė Ch. Serelis.

Gynyba: vienas Atėnų ekipos lyderių K. Nunnas išprovokavo penkias „Žalgirio“ žaidėjų pražangas. / paobc.gr nuotr.

Laukia palanki atkarpa

„Jie visi – treneriai, žaidėjai – turi susėsti ir ieškoti kelių iš šitos situacijos“, – teigė buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės puolėjas, Barselonos olimpiados prizininkas Darius Dimavičius.

– Kas, jūsų nuomone, vyksta su „Žalgiriu“?

– Tuos subyrėjimus per antrą rungtynių dalį jau galima vadinti sezono tendencija ir ji pradeda slėgti pačius žalgiriečius. Panašu, kad jiems pritrūksta pasitikėjimo savo jėgomis. Atrodo, surinkta nebloga komanda. Vyrai per du pirmus kėlinius parodo, kad gali kautis su aukščiausio kalibro varžovais, bet vėliau… Sunku tai paaiškinti. Galbūt priešininkai jų neįvertina, o po pertraukos mobilizuojasi, įjungia aukštesnę pavarą, ima agresyviau gintis, o mūsiškiai užstringa. Suprantama, kad Atėnų OAKA arenoje buvo ypač sunku ir dėl karingos atmosferos, bet tai – ne pasiteisinimas. Mūsų komandoje yra patyrusių krepšininkų, per savo karjerą atsilaikiusių dar ne tokiose aikštėse.

– Ar per jūsų karjerą buvo rungtynių, kai tvirtai kontroliavote jų eigą, o ketvirto kėlinio pradžią pralaimėjote kaip šįkart „Žalgiris“ (0:21) ir galop kapituliavote?

– Buvo visko. Tačiau aukšto meistriškumo komanda nuo eilinės skiriasi tuo, kad moka reaguoti į besikeičiančią situaciją. Jei žalgiriečiai matė, kad rungtynės slysta iš rankų, jie turėjo lėtinti atakas, geriau įžaisti kamuolį, užtikrintai paruošti metimus, kaip tai darė iki pertraukos. Lėtesnis žaidimo tempas būtų kažkiek sustabdęs ir varžovų polėkį, ištempusį juos į pergalę.

Kai mums nesiseka, neturime noro viršyti savo galimybių.

– Tokiu momentu labai svarbus lyderių vaidmuo. Kodėl atsakingiausiomis akimirkomis tarsi išnyko L. Walkeris ir Sylvainas Francisco?

– Tai rodo, kad jų galimybės yra ribotos. Jei S. Francisco užklimpęs dar sugeba numesti kamuolį komandos draugams, tai L. Walkeris tiesiog švaisto it užsuktas. Kol jis pataiko, tokie sprendimai atrodo lyg ir pateisinami, ir su „Panathinaikos“ jis atliko kelis protingus įkirtimus, galingus proveržius ir tarsi rodė, kad adaptuojasi prie europietiško krepšinio. Tačiau lemiamu momentu amerikietis vėl rinkosi nelogiškus metimus. Galima susidaryti įspūdį, kad Lonnie atvyko jausdamasis vos ne krepšinio Dievu iš NBA, bet iš tiesų jis yra NBA vidutiniokas. Nesakau, kad iš jo negalima išspausti naudos. Tiesiog jis turėtų žaisti komandinį krepšinį ir racionaliau naudotis savo ginklais.

– Šiemet žalgiriečiams tenka atlaikyti tikrą rungtynių maratoną, taip pat ir vadinamąsias dvigubas Eurolygos savaites. Gal tragiškos antrosios mačų dalys rodo, kad išsikvėpusiems lyderiams tiesiog nebeužtenka jėgų?

– Tokios kalbos nerimtos. Kiti Eurolygos klubai gyvena tokiu pačiu grafiku, jiems nė kiek nelengviau. Šiemet „Žalgiris“ turi trylika lygiaverčių krepšininkų, jų lyderiai gali atsikvėpti per Lietuvos čempionato mačus. Todėl nederėtų teisintis nuovargiu.

– „Žalgiris“ smuktelėjo į 13-ąją Eurolygos vietą, kuri iliustruoja dar vieną nesėkmingą sezoną. Ar A. Trinchieri auklėtiniai spės įšokti į atkrintamųjų varžybų traukinį?

– Dar liko vienuolika rungtynių. Tai nėra mažai. Juo labiau, kad dabar laukia palanki atkarpa – trys mačai namų arenoje. Miuncheno „Bayern“, Berlyno ALBA ir Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipos Kaune tikrai įveikiamos. Žalgiriečiai privalo atsitiesti. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo sirgalių, ištikimai užpildančių „Žalgirio“ arenos tribūnas. Kitaip ims tuštėti ir jos.

Specialistas: „Maccabi“ legionierius R. Jokubaitis per mačą su „Crvena zvezda“ atliko aštuonis rezultatyvius perdavimus. / kurir.rs nuotr.

Blykstelėjo R. Jokubaitis

Belgrade buvo susitikę Rokas Jokubaitis ir Rokas Giedraitis. Mažeikiečio atstovaujama Tel Avivo „Maccabi“ komanda 85:73 įveikė „Crvena zvezda“ su tauragiškiu.

Nugalėtojams R. Jokubaitis pelnė vienuolika taškų ir atliko aštuonis rezultatyvius perdavimus, R. Giedraitis surinko du taškus.

„Monaco“ ekipa, kurios gretose Donatas Motiejūnas, svečiuose 86:80 palaužė Bolonijos „Virtus“, kuri antrą kėlinį pirmavo 39:18. Kaunietis pelnė vienuolika taškų.

Vitorijos „Baskonia“ be traumą besigydančio Tado Sedekerskio išvykoje 89:90 pralaimėjo Madrido „Real“. Paskutinę dvikovos sekundę tritaškį pataikė „Real“ puolėjas Mario Hezonja.

Statistika

„Panathinaikos“ – „Žalgiris“ 89:76 (17:25, 17:26, 26:19, 29:6).

Atėnai, OAKA arena, 16 754 žiūrovai.

„Panathinaikos“: K. Nunnas 26 taškai (5 rezultatyvūs perdavimai), K. Sloukas 16 (8/9 baudų metimų, 4 rezultatyvūs perdavimai), W. Gabrielis 15 (8 atkovoti kamuoliai, 3 blokai), J. Hernangomezas 14 (9 atkovoti kamuoliai), C. Osmanas ir J. Grantas (0/5 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai) po 6, I. Papapetrou 5, K. Mitoglou 1, P. Kalaitzakis, L. Brownas ir A. Samodurovas po 0.

„Žalgiris“: L. Walkeris 19 taškų (4/5 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 5/5 baudų metimų, 4 atkovoti kamuoliai, 5 klaidos), D. Sirvydis 15 (5/5 dvitaškių, 1/5 tritaškių), L. Birutis 8 (4 atkovoti kamuoliai), B. Dunstonas 7, A. Butkevičius 6 (4 atkovoti kamuoliai), S. Francisco (1/6 tritaškių, 7 rezultatyvūs perdavimai), M. Mitchellas (4 atkovoti kamuoliai) ir E. Ulanovas (5/5 baudų metimų, 4 rezultatyvūs perdavimai) po 5, D. Giedraitis 4, B. Manekas 2, I. Brazdeikis 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 24/42 (57 proc.) ir 19/29 (65 proc.), tritaškių – 8/29 (28) ir 6/25 (24), baudų metimų – 17/26 (65) ir 20/21 (95). Atkovota kamuolių – 39 ir 33, perimta – 8 ir 3. Rezultatyvūs perdavimai – 18 ir 17. Klaidos – 6 ir 13.

23-ias turas

Belgrado „Partizan“ – „Paris Basketball“ 92:86 (26:34, 28:15, 20:20, 18:17). 20 200 žiūrovų. C. Jonesas 17 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai), I. Bonga 16 (7 atkovoti kamuoliai), S. Brownas 15 (6 atkovoti kamuoliai), B. Daviesas 13, G. Lundbergas 11 (7 rezultatyvūs perdavimai) / T. J. Shortsas 19 taškų, T. Wardas 14, N. Hifis 13 (1/8 tritaškių), C. Malcolmas 10.

Madrido „Real“ – Vitorijos „Baskonia“ 90:89 (22:21, 20:24, 22:22, 26:22). 9 182 žiūrovai. F. Campazzo (7/7 baudų metimų, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Hezonja (4/7 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai) po 22, D. Musa 16, W. Tavaresas 10 (9 atkovoti kamuoliai) / N. Rogkavopoulos 22 taškai (11 atkovoti kamuoliai), T. Forrestas 19, Ch. Moneke 14 (10 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvūs perdavimai), L. Samaničius 10.

Bolonijos „Virtus“ – „Monaco“ 80:86 (26:18, 23:23, 13:15, 18:30). 7 547 žiūrovai. T. Šengelija 15 taškų (5 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), A. Pajola 14 (4/7 tritaškių), M. Belinelli 11, R. Tuckeris 10 / M. Jamesas 24 taškai (7 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), M. Strazelis 14, D. Motiejūnas ir G. Papagiannis (3 blokai) po 11, J. Blossomgame'as ir A. Diallo po 10.

Tel Avivo „Maccabi“ – Belgrado „Crvena zvezda“ 85:73 (21:20, 23:12, 23:27, 18:14). 500 žiūrovų. J. DiBartolomeo 15 taškų (5/7 tritaškių), T. Blattas 14 (4/5 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai, 5 klaidos), J. Hoardas 13, R. Sorkinas 12 (4 klaidos), R. Jokubaitis 11 (8 rezultatyvūs perdavimai) / M. Teodosičius 15 (4/6 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), F. Petruševas 14.

Stambulo „Anadolu Efes“ – Milano „EA7 Emporio Armani“ 110:66 (24:9, 32:22, 31:17, 23:18). 9 621 žiūrovas. R. Beaubois 18 taškų (4/5 tritaškių), J. Nwora 15, R. Šmitas 13, E. Bryantas (9 atkovoti kamuoliai) ir E. Osmanis po 12, Sh. Larkinas 11, D. Oturu 10 (6 atkovoti kamuoliai) / A. Brooksas 13, Z. LeDay'us 10.