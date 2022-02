Nesėkmių serija pratęsta: „Žalgiris“ nusileido ir UNIKS komandai

Žalgiriečiai nerado vaistų varžovų lyderiams ir namuose 67:76 (26:24, 13:21, 15:18, 13:13) nusileido Kazanės UNIKS (13-10).

„Žalgiris“ patyrė aštuntą nesėkmę iš eilės. Praėjusiame sezone Kauno komanda patyrė iš viso 17 pralaimėjimų, o dabar yra suklupę daugiau dar neprabėgus antrajam sezono trečdaliui.

Kauno komandai Edgaras Ulanovas per 29 minutes pelnė 16 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit., 3/4 baudų), atkovojo 7 kamuolius bei surinko 20 naudingumo balų.

Kauniečiai niekaip nesulaikė UNIKS lyderių Lorenzo ir Johno Brownų. Amerikiečiai vien per trečiąjį kėlinį kartu sumetė 15 iš 18 Rusijos ekipos taškų.

Johno Browno sąskaitoje per 35 minutes buvo 15 taškų (7/14 dvit., 1/3 baudų), 11 atkovotų ir 5 perimti kamuoliai bei 23 naudingumo balai.

Johnas užfiksavo naują Eurolygos perimtų kamuolių per sezoną rekordą. Energingasis puolėjas vien per šį sezoną pavogė 66 kamuolius – dviem daugiau nei buvęs rekordininkas Emmanuelis Ginobili 2000-01 m. sezone.

Lorenzo Brownas per 31 minutę pelnė 19 taškų (6/11 dvit., 2/4 trit.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų bei surinko 22 naudingumo balus.

„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas 16 (5/7 dvit., 7 atk. kam.), Lukas Lekavičius 14 (2/4 trit., 3 per. kam.), Tyleris Cavanaugh 9 (6 atk. kam.), Regimantas Miniotas 8.



UNIKS: Lorenzo Brownas 19 (6/11 dvit., 2/4 trit., 10 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), Johnas Brownas 15 (7/14 dvit., 11 atk. kam., 5 per. kam.), Mario Hezonja 14 (5/9 dvit., 5 atk. kam.).