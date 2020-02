„Žalgirio“ trenerio raginimas dėl panikos: turbūt reikia rasti aukso vidurį

Rungtynės buvo panašios, kaip ir mūsų treniruotės pastarosiomis dienomis – su labai daug energijos ir visai be galvos. Aš kažkiek tikėjau, kad laikui bėgant tos galvos „prisišriubuos“, bet - ne. Puolime buvome užsivedę, labai stengėmės, bet gynyboje – labai blogos rungtynės. Net ir puolime, kai kuriose situacijose perskubėjome, neturėjome kantrybės. Blogiausia, kad nesugebėjome sureaguoti į pastabas per minutės pertraukėlės ir per ilgąją pertrauką, - dėstė Šaras. - Antra pusė buvo labai bloga, nes praleidome 47 taškus. Šiam sezono periodui svarbiausia yra vienas taškas, kurie yra aukso vertės. Tikiuosi, kad kažkiek nurimę, galėsime pradėti kreipti dėmesį į detales ir gerinti žaidimą“.

– Atrodė, kad planavote žaisti per aukštaūgius, kaip tai pasiteisino?

– Nebuvo plano žaisti per priekį. Net nežinau, prieš ką iš jų būtų buvę galima žaisti per priekį. Jei Micovas ketvirtoje pozicijoje, tai gal kažkiek. Turime komandą, kuri šiek tiek veteraniška, juos reikia varginti, judinti, tad planas buvo priešingas.

– O tai, kad puolėjai surinko didžiąją dalį taškų?

– Už tai, kad gynėjai judino kamuolį. Stengėmės judinti, kad jie vargtų, kad būtų daugiau veiksmo. Turėjome pranašumą dėl jaunatviškumo, ištverme. Bet reikia pripažinti, kad ir Milanas sužaidė geras rungtynes puolime. Tie 15 tritaškių, nors aišku mes jau kalbėjome prieš mačą, kad tiek Micovas tiek Rodriguezas turi labai didelį puolimo potencialą. Laukėme kažkiek kitokių rungtynių, bet šiai dienai imame tašką, bet žaidimą reikia gerinti nuo „Baskonia“ ir šitų Milano rungtynių.

– „Žalgiris“ pirmą kartą sezone laimėjo pratęsimą, nes prieš tai dusyk pralaimėjo. Ar tai susiję su fizinių jėgų pranašumu, ar su psichologinių?

– Galbūt. Mes tvirtėjame psichologiškai, bet per pratęsimą lemia metimai. Pratęsimas yra daugiau mažiau niekieno rungtynės. Pabaigoje, deja, su savo gynybinėmis klaidomis pasidarėme tokias rungtynes, kad jos galėjo pakrypti į bet kurią pusę, nors atrodo, lyg kiekviename kėlinyje turėjome kontrolę. Keletą kartų turėjome virš 10 taškų skirtumą, bet sugebėdavome prisidaryti įvairių dalykų.

– Šį vakarą Hayesas pataikė tris tritaškius iš trijų. Kiek jam svarbu pataikyti tą pirmąjį metimą?

– Sunku pasakyti. Jis yra tvirtas žmogus psichologiškai, su savo nuomone. Jis yra jaunas, tad galbūt ir svarbu. Bet tas pats ir vyresniam. Manau, kad jaunimui tai padeda dar labiau. Šiandien jis buvo svarbus ir mačo pradžioje, ir pabaigoje.

– Antrajame kėlinyje buvo minutės pertraukėlė, kurios metu nebraižėte derinių, bet tiesiog pakalbėjote. Kiek tai padėjo „užkurti“ komandą?

– Nežinau, praradau savo lentą, kuri labai man patiko, gražiai ant jos braižėsi. Dabar braižau lentoje su Maskoliūno pavarde. Stengiuosi juos „užkurti“, bet ir jie turi „užsikurti“. Priėmėme rizikingą žingsnį duodami tiek laisvų dienų. Jie stengėsi labai, norisi, kad išsivalytų mintis, bet gal ir jiems bus pamoka, kad Eurolygoje reikia sužaisti iškart sugrįžus. Žaidimas susideda iš detalių, o jos, deja, nebuvo pildomos.

– Kiek ažiotažas dėl koronaviruso trikdė komandos pasirengimą?

– Nežinau, kaip tai trikdė žaidėjus. Aš to neakcentavau. Darbas treniruotėse buvo geras ir galvojau, kad su kiekviena diena geriau pradės veikti galvos. Patiko Messinos žodžiai vakar, aš mąstau panašiai, kaip ir jis. Tokia masinė psichozė... Tai yra problema, žmonės miršta, bet yra dar didesnių problemų. Aš ramiai reaguoju, bet kitas žmogus gali nemaloniai nuteikti, jei tų problemų yra jo šeimoje. Norėtųsi, kad nebūtų masinės psichozės. Ji perdėta. Bet reikia ruošti prevencijas ir manau, kad „Žalgiris“ pasiruošė aukščiausiu lygiu. Bandome, kad kuo mažiau būtų žmonių iš to židinio. Galbūt reiktų surasti aukso vidurį.