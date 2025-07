„Žalgirio“ naujokas – pasaulio čempionas

M. Lo yra ilgametis Vokietijos vyrų krepšinio rinktinės narys ir 2023 m. su ja tapo pasaulio čempionu.

„Džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie Kauno „Žalgirio“ organizacijos. Turtinga klubo istorija ir krepšinio tradicijos būdavo tai, ką visada pastebėdavau. Kiekvieną kartą žaidžiant prieš „Žalgirį“, pajausdavau neįtikėtiną jo sirgalių aistrą. Negaliu sulaukti, kada galėsiu tapti šios nuostabios atmosferos dalimi!“ – pirmąją žinutę „Žalgirio“ gerbėjams perdavė M. Lo.

Praėjusį sezoną M. Lo atstovavo Paryžiaus „Paris Basketball“ komandai, su kuria pateko į Eurolygos atkrintamąsias bei laimėjo Prancūzijos čempionatą bei taurės turnyrą.

Eurolygoje jis vidutiniškai pelnydavo po 10 taškų (57,5 proc. dvit., 33,3 proc. trit.), atlikdavo po 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 8 naudingumo balus.

„Šioje pozicijoje norėjome vadinamojo „ballhandler‘io“, kuris ir sau galėtų susikurti, ir kitus įtraukti į žaidimą. M. Lo panašioje rolėje žaidė ir Paryžiuje, ir tas jam labai gerai sekėsi. Jis galės žaisti kartu tiek su Sylvainu Francisco, tiek su Nigelu Williamsu-Gossu, tiek ir vienas kurti atakas. Tai – motyvuotas ir savo rolę suprantantis žaidėjas, kuris yra alkanas ir norintis siekti titulų“, – apie M. Lo sakė „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.

Per karjerą Eurolygoje M. Lo yra sužaidęs net 249 rungtynes. Po dvejus metus jis praleido Bambergo „Brose“ (2016–2018 m.) ir Miuncheno „Bayern“ (2018–2020 m.) klubuose. Po to tris sezonus, 2020–2023m. jis rungtyniavo Berlyno ALBA gretose, o po to žaidė Milano „EA7 Emporio Armani“ (2023–2024 m.) ir Paryžiaus „Paris Basketball“ (2024–2025 m.) komandose.