Žalgiriečiai stebuklų nesitikėjo, bet šventė pergalę

Žalgiriečiai savo aikštėje 90:83 nugalėjo Liublino „Polski Cukier Pszczolka Start“ (Lenkija) ekipą. Varžybos vyko be sirgalių.

Ketvirtą kėlinį svečiai buvo išsiveržę į priekį – 76:72, tačiau kauniečiai susigrąžino iniciatyvą: baudų metimus realizavo Kevarriusas Hayesas, po tritaškį pataikė Keenanas Evansas ir Tomas Dimša, sėkmingai atakas užbaigė Laurynas Birutis ir Mantas Kalnietis – 86:77.

„Specialiai šioms rungtynėms nesiruošėme, didelių stebuklų nesitikėjome. Viliuosi, kad iki kito mačo bent dalį tų klaidų, kurias padarėme, ištaisysime arba jų padarysime mažiau“, – interviu „Žalgirio TV“ kalbėjo G.Krapikas.

„Žalgirio“ gretose nebuvo Lietuvos rinktinei atstovaujančių Luko Lekavičiaus, Igno Brazdeikio ir Arno Butkevičiaus, JAV nacionalinei komandai padedančio Tylerio Cavanaugh. Kauno arenoje iš šalies varžybas stebėjo traumą besigydantis Dovydas Giedraitis ir ką tik iš Latvijos atvykęs Rolandas Šmitas.

Į aikštę žengė Kauno klubo jaunimas – septyniolikmetis Motiejus Krivas, aštuoniolikmetis Kajus Kublickas, devyniolikmečiai Liutauras Lelevičius ir Dovydas Butka, 20-metis Gytis Nemeikša.

„Šie vyrukai padeda mums per treniruotes, tad nenorėjome, kad jie praleistų mačą ant atsarginių suolo. Be to, mažesnis krūvis teko pagrindiniams žaidėjams – jų laukia ilgas sezonas. Vis dėlto visada norisi laimėti, tad antrą rungtynių dalį žaidėjų rotacija buvo truputį mažesnė. Ketvirtą kėlinį leidome varžovams įmesti tik 14 taškų ir tai – ta kryptis, kuria norime judėti“, – teigė G.Krapikas.

Rugsėjo 4-ąją numatytos žalgiriečių draugiškos rungtynės su Rostoko „Seawolves“ (Vokietija) ekipa.

Statistika

„Žalgiris“–„Polski Cukier Pszczolka Start“

90:83 (28:22, 19:26, 19:21, 24:14).

Kaunas, „Žalgirio“ arena.

Draugiškos rungtynės be žiūrovų.

„Žalgiris“: L.Birutis 18 taškų (6 atkovoti kamuoliai), K.Lukošiūnas 16 (4/9 tritaškių), E.Ulanovas 13 (4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), K.Hayesas 12 (2/8 dvitaškių, 9 atkovoti kamuoliai), M.Kalnietis 11 (3/4 tritaškių), K.Evansas 9 (1/5 tritaškių, 8 rezultatyvūs perdavimai, 3 perimti kamuoliai), T.Dimša 5 (1/7 tritaškių), L.Lelevičius, K.Kublickas ir G.Nemeikša po 2, M.Krivas ir D.Butka po 0.

„Polski Cukier Pszczolka Start“: C.Melvinas 22 taškai, K.Mlynarskis 17 (4/9 tritaškių), M.Krasuskis 11, S.Dorsey-Walkeris 8 (6 atkovoti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų), B.Pelczaras ir S.Walda po 7, M.Dziemba 6, R.Szymanskis 5, M.Grzesiakas ir W.Kepka po 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 21/41 (51,2 proc.) ir 22/37 (59,5 proc.), tritaškių – 10/30 (33,3) ir 10/20 (50), baudų metimų – 18/20 (90) ir 9/12 (75). Atkovota kamuolių – 41 ir 27, perimta – 5 ir 4. Rezultatyvūs perdavimai – 22 ir 20. Klaidos – 13 ir 18.