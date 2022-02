Ypatingas vakaras J. Mačiuliui: „Žalgiris“ ir „Real“ pagerbs karjerą baigusį krepšininką

Nemuno saloje įsikūrusioje „Žalgirio“ arenoje krepšinio aistruolių lauks Lietuvos čempionų ir karališkojo Madrido „Real“ klubo iš Ispanijos dvikova.

Ketvirtadienio varžovai savaitgalį Ispanijoje pralaimėjo taurės finale, tačiau Eurolygoje rungtyniauja užtikrintai – iki šiol patyrė vos penkis pralaimėjimus ir žengia antroje pozicijoje.

J. Mačiulio valanda

„Žalgirio“ arenos ketvirtadienio vakarą neaplenks ir tradicija pagerbti buvusius žalgiriečius ir Lietuvos krepšiniui nusipelniusius asmenis. Nemuno saloje lankysis ir rungtynes gyvai stebės su krepšininko karjera atsisveikinęs Jonas Mačiulis.

Ilgametis Lietuvos rinktinės narys yra būtent „Žalgirio“ klubo auklėtinis ir Lietuvos čempionų gretose užsirekomendavo prieš išvykdamas rungtyniauti į pajėgius Europos klubus.

Europos čempionatų bronzos ir sidabro medalių bei pasaulio čempionato bronzos laimėtojas, išvykęs į užsienį, rungtyniavo Italijoje, Graikijoje, Rusijoje ir Ispanijoje.

Pastarojoje šalyje 37-ąjį gimtadienį vasario pradžioje atšventęs J. Mačiulis vilkėjo būtent Madrido „Real“ marškinėlius, su šiuo klubu laimėjo Eurolygą ir buvo išrinktas geriausiu 2015-ųjų Lietuvos krepšininku.

Rungtynių metu, po pirmojo kėlinio, J. Mačiulis bus pagerbtas prieš visą „Žalgirio“ areną, o atminimo dovanas jam yra paruošę tiek Kauno, tiek Madrido klubai.

Dakaro ralis „Žalgirio“ arenoje ir dar daugiau pramogų

Kauno „Žalgirio“ arena duris atvers 18 val., o anksčiau atvykę krepšinio aistruoliai turės galimybę turiningai praleisti laiką.

Pirmame arenos aukšte savo motociklą demonstruos ir 18.50 val. apie Dakaro ralį pasakos Lietuvos lenktynininkas Arūnas Gelažninkas. Jis šių metų pradžioje vykusiose prestižiškiausiose pasaulio ralio lenktynėse antrą kartą iš eilės tapo motociklų „vienišių“ klasės nugalėtoju.

Į „Žalgirio“ areną ketvirtadienio rungtynėse sugrįš sirgalių pamėgtos virtualios realybės pramogos, kurios taip pat įsikurs pirmame arenos aukšte. Be to, kaip ir per visas Eurolygos rungtynes bus galima fotografuotis ir atsispausdinti nuotraukas iš „Instagram“ bei išbandyti savo jėgas prie krepšinio ir futbolo žaidimų automatų.

Aistruolius arenoje tradiciškai pasitiks emocingas komandų pristatymas su Andriumi Žiurausku, areną drebinančios masinės skanduotės ir sirgalių giedamas Lietuvos Respublikos himnas.

Savo pasirodymais ant parketo ir toliau džiugins Kauno „Žalgirio“ šokėjos, sirgalius įtrauks vaizdo kubo pramogos ir sektorių iššūkis.