Vilniaus „Rytas“ stoja į žūtbūtinį mūšį su Venecijos „Umana Reyer“

Turnyrą Venecijos ekipa pradėjo dviem nesėkmėmis. Pirmame rate namuose nusileido Belgrado „Partizan NIS“ 63:66, po to sekė ir pralaimėjimas išvykoje Krasnodaro „Lokomotiv Kuban“ komandai 63:77. Visgi Italijos ekipa sugebėjo atsitiesti ir namuose taškų nebarstė. Bursos „Tofas“ buvo palaužtas 76:65, o Limožo CSP – 93:85.

„Pagrindinis akcentas – gynyba. Tai yra komanda, turinti daug talento ir patirties. Jeigu tokie žaidėjai kaip Bramosas rungtyniauja gerai, tuomet jie praktiškai laimi visas rungtynes. Daye – vienas talentingiausių žaidėjų ir ne tik jų komandoje, bet apskritai Europos taurėje. Italai turi daug žaidėjų, kurie yra perkopę 30 metų, yra daug žaidę kartu. Geras varžovas“, – taip apie būsimus varžovus atsiliepė „Ryto“ vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis.

„Rytas“ ir „Umana Reyer“ tarpusavyje susitinka pirmą kartą. Italų komandos lyderiai yra Austinas Daye (14,5 taško per rungtynes), Michaelas Bramosas (12,8 taško) ir Mitchellas Wattas (10 taškų). M. Bramosas pasižymi itin geru pataikymu iš toli (47,8 proc.) ir dar nėra suklydęs nuo baudų metimo linijos. Kitaip nei šis žaidėjas, visa Venecijos ekipa geru baudų pataikymu pasigirti negali. Klubo baudų pataikymo procentas siekia vos 57,1 proc. Komanda neblogai kovoja dėl atšokusių kamuolių (36,8 kamuolio per rungtynes), gana dažnai klysta (15,3 karto per rungtynes).

NBA patirties turinčio A. Daye universalumą išskyrė ir D. Adomaitis.

„Jis yra žaidėjas, kuris jų komandoje žaidžia nuo pirmos iki penktos pozicijos. Matėme jį kaip žaidėją, įžaidžiantį „pikenrolus“ su penktu numeriu ir krepšininką, statantį užtvaras, kaip penktas numeris. Labai daug žaidimo sukasi aplink jį ir tikrai jis bus vienas svarbiausių akcentų mūsų gynyboje“, – kalbėjo „Ryto“ vyriausiasis treneris.

Nors Italijos čempionate Venecijos ekipa pradėjo pergale, tačiau toliau sekė du pralaimėjimai iš eilės. Po jų ekipa sugebėjo atsitiesti namuose, įsirašydama dvi pergales. Šiuo metu Italijos čempionate ekipa rikiuojasi turnyro lentelės viduryje, iškovoję tris pergales bei patyrę tiek pat pralaimėjimų. Į Vilnių komandą atvyksta ne tik iškovojusi dvi pergales iš eilės Europos taurėje, bet ir po pergalės vietiniame fronte.

Po šio mūšio „Rytas“ bus sužaidęs penkerias rungtynes iš dešimties Europos taurės grupių etape. Kitas rungtynes vilniečiai žais lapkričio 5 dieną išvykoje su Vilniuje įveikta Krasnodaro „Lokomotiv Kuban“ ekipa.

Vilniaus „Ryto“ ir Venecijos „Umana Reyer“ rungtynės „Siemens“ arenoje prasidės 19 val.