Vėl su vėjeliu: Lietuvos jaunimo rinktinė nepaliko vilčių graikams

Europos jaunimo (iki 20) krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė tvirtai nugalėjo turnyro šeimininkės Graikijos komandą 80:62 ir į savo sąskaitą įsirašė antrą pergalę. Per pirmąsias C grupės rungtynes šeštadienį lietuviai be didesnio vargo įveikė kroatus 86:67.