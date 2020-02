Vejasi atkrintamųjų varžybų traukinį

„Pabaigoje išsaugojome daugiau energijos, turėjome daugiau žaidėjų keitimui, varginome juos dideliu tempu ir tai padėjo lemiamu momentu“, - po pergalės 90:77 namuose prieš Šilalės „Lūšį“ sakė jonaviečių treneris Nerijus Zabarauskas. Buvęs Kauno „Atleto“ krepšininkas, vėliau dirbęs ir LKL klubų treneriu, dabar sėkmingai darbuojasi su Jonavos ekipa.

4-ąją pergalę iš eilės jo aukėtiniams padėjo pasiekti įspūdingas puolėjo Martyno Linkevičiaus pasirodymas. Praeityje ne vienerius metus LKL su Prienų, Šiaulių bei Utenos klubais rungtyniavęs kaunietis pelnė 28 taškus (5/7 dvit., 6/8 trit.). 34-erių puolėjas per 32 minutes taip pat atkovojo 11 kamuolių ir surinko 34 naudingumo balus. Jis liko vos per tašką nuo asmeninio rezultatyvumo rekordą, kurį užfiksavo dar 2011-aisiais. Veterano vedami šeimininkai jau per pirmąsias 10 minučių įgijo dviženklę persvarą (27:16), kurią dar labiau padidino prieš lemiamą ketvirtį – 65:50.

Likus pustrečios minutės iki mačo pabaigos, Raimondas Matutis dvitaškiu sumažino svečių atsilikimą iki 10 taškų (73:83), tačiau jonaviečiai iniciatyvos iš savo rankų nepaleido ir iškovojo užtikrintą pergalę.

Nugalėtojams Modestas Žauneriūnas pridėjo 18, Kahlilas Thomasas 12 (10 atk. kam., 23 naud. bal.), Justas Vazalis (10 rez. perd., 23 naud. bal.) ir Martynas Pacevičius (9 atk. kam.) po 9 taškus. Svečių gretose spindėjęs Eimantas Žilius pasirodymas surinko 29 taškus (6/14 dvit., 4/6 trit., 5/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir surinko 26 naudingumo balus. Justas Košys pridūrė 17 (8 rez. perd., 20 naud. bal.), Raimondas Matutis ir Mindaugas Čepauskas po 11 taškų.

„Varžovai, žinodami, kad turime pajėgią priekinę liniją, susispaudė baudos aikštelėje, ir rizikavo palikdami daugiau laisvės prie tritaškio linijos. Mes už tai baudėme“, - teigė N.Zabarauskas.

Pasak trenerio, norint pretenduoti į atkrintamąsias varžybas, iš likusių septynių rungtynių reguliariajame čempionate jo auklėtiniams reikia laimėti penkerias, o tai padaryti nebus paprasta, tačiau realu.

„Šiek tiek iš vėžių išmuša dažni žaidėjų keitimai: vieni išvyksta, kiti atvyksta, todėl trūksta laiko susižaisti, bet po truputį savitarpio supratimas auga, gerėja ir mūsų forma“, - pasakojo vairininkas.

Artimiausią mačą jonaviečiai, žengiantys 12-oje vietoje (13 pergalių ir 20 nesėkmių), žais namuose su laipteliu aukščiau esančiais Palangos „Kuršiais“ (15 pergalių ir 18 pralaimėjimų).