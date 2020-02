Tritaškių sąskaitą atidariusi D. Šarauskaitė jaučia skatinimą atakuoti iš toli

Algirdo Paulausko treniruojama ekipa su 23-ejų vidurio puolėja priešaky laimėjo 4 mačus iš 5 bei su iš viso devyniomis turimomis pergalėmis padėjo pamatus finišui antroje turnyrinės lentelės vietoje Douglas Baltijos čempionate.

D. Šarauskaitė per vienerias rungtynes nuo savęs pridėjo po 15,2 taško, 9,6 atkovoto kamuolio, 3,2 blokuoto metimo ir 26,2 naudingumo balo bei su šiais rodikliais nuskynė naudingiausios mėnesio žaidėjos apdovanojimą.

„Manau, sezonas tikrai vykęs, kol kas puikiai sekasi, beveik viską laimime tiek Lietuvoje, tiek Baltijos lygoje, išskyrus prieš Rygos TTT komandą, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ kalbėjo D. Šarauskaitė, paskutiniuosius tris mėnesius rinkusi po mažiausiai 15 taškų vidurkį. – Nepavyksta joms pasipriešinti ar bent kartą įkąsti, bet bandome tobulėti sulig kiekviena treniruote, kad sezono pabaigoje rezultatai būtų geri, o ir pačiai sekasi neblogai.“

D. Šarauskaitė šį sezoną tapo pirmąja Lietuvos komandos atstove, tapusia Douglas Baltijos lygos MVP. Gruodį šis titulas atiteko Talino „Ulikool“ lyderei Annikai Koster, lapkritį – Rygos „Stradina Universitate“ vidurio puolėjai Gunai Lagzdinai, o spalį – Tartu „Ulikool/Kalev“ vedlei Annai Greit Asi.

„Kibirkštis-MRU“ sausį vienintelį sykį pralaimėjo tik prieš TTT klubą, su kuriuo krepšininkė per dvejas rungtynes vidutiniškai žaidė po 31 minutę, pelnė po 9,5 taško, sugriebė 10,5 kamuolio ir fiksavo 14 balų naudingumą.Puikų individualų mėnesį vainikavo ir antrasis pataikytas D. Šarauskaitės tritaškis profesionaliame krepšinyje. Pirmąjį ji dar lapkritį įskraidino į Vilniaus „Kibirkšties-VKM“ krepšį, o antrąjį – į principinių varžovių Kauno „Aisčių-LSMU“ krepšį.

Kiek prisimena pati krepšininkė, anksčiau jai iš toli pataikyti buvo pavykę tik Moksleivių krepšinio lygoje (MKL).

Tiek pirmasis, tiek antrasis taiklus tolimas šūvis audringai buvo pasitiktas D. Šarauskaitės komandos draugių, kurios 196 cm ūgio bendražygę skatina tam ryžtis dažniau.

„Per treniruotes metu ir pataikau, tik per rungtynes nemesdavau, bet kai yra trenerio pasitikėjimas ir jis liepia mesti, tai ir man ranka nesudreba išmesti, – sakė vidurio puolėja. – Komandos draugės labai palaiko, kad mesčiau tritaškius. Dėl to tikrai džiaugiasi, net per daug truputį, bes mes visose situacijose viena kitą palaikome.“

Tarpsezoniu po dvejų metų pertraukos rungtyniauti į Vilnių grįžusi D. Šarauskaitė dukart stojo į dvikovą su „Aisčių-LSMU“ ekipa, kuriai atstovavo pernai bei su šia komanda susišlavė tris apdovanojimus: laimėjo Karalienės taurę ir Lietuvos čempionatą bei pasidabino Baltijos čempionato sidabru.

Žvelgiant į praėjusio sezono „Aisčių-LSMU“ ir „Kibirkšties-MRU“ tarpusavio seriją, ją bendrai 3-2 laimėjo kaunietės. Įpusėjus šiam sezonui vilnietės kartu su D. Šarauskaite priešaky prieš principines varžoves yra įsirašiusios abi pergales iš tiek pat galimų – Kaune laimėta 67:59, o savo aikštėje – daugiau nei užtikrintai 78:54.

Anot puolėjos, akistatos su buvusiomis komandos jai jaudulio nekelia, tačiau pati sau ji kelia vienintelę užduotį.

„Kaip ir kiekvienoje komandoje, sau turiu tikslą gerai sužaisti prieš buvusią ekipą, parodyti, kad ne tik ten gerai žaidžiau, – tinklalapiui „Moterulyga.lt“ sakė D. Šarauskaitė. – Kauno komanda tikrai gan ženkliai pasikeitusi, bet sentimentai išlikę Kauno miestui, likusioms su žaidėjoms ir treneriams. Kas likę iš praeitų metų, tai tikrai nuostabūs treneriai ir krepšininkės.“

„Kibirkšties-MRU“ penktadienį pradės trijų dienų turnė, per kurią sužais trejas rungtynes bei jomis užbaigs Baltijos pirmenybių reguliarųjį sezoną. Penktadienį ir sekmadienį A. Paulausko vadovaujama ekipa Tartu mieste žais su vietos „Ulikool/Kalev“, o šeštadienį – Taline su „Ulikool“ žaidėjomis.