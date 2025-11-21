Taškų lenktynėse Madride žalgiriečiams pritrūko vieno metimo

Laurynas Birutis atidarė rungtynes dukart įveikdamas Walterio Tavareso gynybą, Ąžuolas Tubelis pridėjo baudos metimą, Sylvainas Francisco smeigė tritaškį (8:10), tačiau varžovai kelias žalgiriečių klaidas pavertė lengvais taškais – 8:18. Ignas Brazdeikis pataikė sudėtingą metimą viena ranka, Maodo Lo įmetė baudą, Dustinas Sleva buvo taiklus iš vidutinio nuotolio, S.Francisco pirmąjį kėlinį užbaigė dvitaškiu su pražanga- 16:22.
„Real“ krepšininkai vėl truktelėjo į priekį (16:28), tačiau netrukus S.Francisco pataikė tritaškį ir dukart asistavo D.Slevos tolimiems šūviams – 25:28. M.Lo po krepšiu surado tiek Mosesą Wrightą, tiek Ą.Tubelį – 29:33. Antrajam kėliniui artėjant pabaigos link, M.Wrightas ir Ą.Tubelis rinko po dar 2 taškus, I.Brazdeikis pridėjo 4 taškus – 37:43.
Ą.Tubelis trečiąjį kėlinį pradėjo taikliu tritaškiu iš krašto, S.Francisco sumetė 3 baudas ir atliko puikų perdavimą tam pačiam Ą.Tubeliui po krepšiu – 45:44. I.Brazdeikis įdėjo greitoje atakoje po dar vieno S.Francisco perdavimo, o Ą.Tubelis rinko 7 taškus iš eilės – 54:47. M.Wrightas pataikė iš vidutinio nuotolio, Edgaras Ulanovas sumetė baudas, S.Francisco pridėjo 4 taškus, bet „Real“ lygino rezultatą – 62:62.
Ketvirtajame kėlinyje prasidėjo taškų lenktynės: S.Francisco atliko perdavimus M.Wrightui ir Ą.Tubeliui bei pats pelnė 5 taškus – 72:69. I.Brazdeikis pataikė iš vidutinio nuotolio, M.Wrightas dėjo į krepšį po S.Francisco devintojo perdavimo, o šis tritaškiu lygino rezultatą – 79:79. Pasižymėjo D.Sleva, bet šeimininkai šiek tiek atsiplėšė – 81:89. D.Sleva ir E.Ulanovas tritaškiais per 24 sekundes kirpo atsilikimą – 87:89. Po S.Francisco tolimo metimo ir E.Ulanovo dvitaškio su pražanga (93:94) žalgiriečiai dar ir apsigynė, bet teisėjai fiksavo pražangą puolime M.Lo ir jam bei suoleliui netrukus skyrė technines pražangas, kurias „Real“ pavertė 5 taškų persvara – 93:98. S.Francisco 2 tritaškiais kirpo skirtumą iki minimumo, tačiau paskutinis I.Brazdeikio metimas per visą aikštę tikslo nepasiekė – 99:100.
„Žalgiris“: S.Francisco 33 (7/9 trit., 11 rez. perd., 2 per. kam.), Ą.Tubelis 19 (5 atk. kam.), D.Sleva 13, M.Wrightas 11, I.Brazdeikis 10, E.Ulanovas 8, L.Birutis 4, M.Lo 1 (5 rez. perd., 2 per. kam.), D.Sirvydis 0, M.Rubštavičius 0, A.Butkevičius 0.
„Real“: T.Maledonas 25 (7/8 dvit., 11/11 baud., 5 rez. perd., 2 per. kam.), T.Lylesas 21 (5 atk. kam.), F.Campazzo 20 (4 rez. perd.), W.Tavaresas 12 (11 atk. kam., 3 blk.).
(be temos)
(be temos)
(be temos)