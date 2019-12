Smūgis L. Ballui: krepšininkas patyrė traumą

ESPN skelbia, jog 18-metis per treniruotę sumušė koją ir dėl to be krepšinio praleis apie 4 savaites.

Australijos Ilavaros „Hawks“ klubui atstovaujantis gynėjas tikrai praleis gruodžio 22-ąją vyksiantį mačą su Naujosios Zelandijos „Breakers“ ekipa, kuriai atstovauja kitas NBA skautus dominantis krepšininkas R.J. Hamptonas.

Būtent į šią dvikovą buvo suplanavę atvykti būrys NBA klubų skautų, skelbia ESPN žurnalistas Jonathanas Givony.

LaMelo Australijos čempionate šį sezoną vidutiniškai per 31 minutę pelno po 17 taškų, atkovoja po 7,5 kamuolio ir atlieka po 6,8 rezultatyvaus perdavimo.