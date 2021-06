S. Jovaiša: iššūkiai laukia ne vien krepšinio varžybų aikštėje

Pasirinko dvyliktuką

Šešios rinktinės išsirikiavo žūtbūtiniams ikiolimpiniams mūšiams Kaune. Tarp jų – dvylika Lietuvos krepšinio vyčių, pradėsiančių žygį į Tokijo žaidynes.

Mūsiškiai šiandien 19.30 val. "Žalgirio" arenoje susitiks su Venesuelos nacionaline komanda.

Trenerio Dariaus Maskoliūno pasirinktame koviniame dvyliktuke – Mantas Kalnietis (ūgis 196 cm), Tomas Dimša (196 cm), Lukas Lekavičius (180 cm), Rokas Jokubaitis (192 cm), Marius Grigonis (198 cm), Arnas Butkevičius (197 cm), Mindaugas Kuzminskas (205 cm), Eimantas Bendžius (207 cm), Gytis Masiulis (207 cm), Rokas Giedraitis (200 cm), Domantas Sabonis (211 cm) ir Jonas Valančiūnas (211 cm).

Strategas atsisveikino su Tadu Sedekerskiu ir Regimantu Miniotu.

"Dėl darbo ir atsidavimo neturime jiems jokių priekaištų. Tačiau Tadui kažkodėl labai sunkiai sekėsi prisitaikyti prie mūsų gynybinių schemų. Be to, jis šiai dienai nėra tas, kuris galėtų daug padėti mūsų puolimui. Regimantas neblogai atrodė per draugiškas rungtynes, bet mums reikėjo rinktis iš dviejų žaidėjų, tad ir pasirinkome kitą, manome, kad taip bus naudingiau", – trenerių štabo sprendimą pakomentavo D.Maskoliūnas.

Kaip mūsų vyrai sugebės atlikti prievolę – žūtbūt laimėti olimpinį kelialapį? Psichologinis spaudimas – didžiausias iššūkis.

Liepos 1-ąją 19.30 val. lietuviai A grupėje išmėgins jėgas su Pietų Korėjos krepšininkais, kurie rytoj susitiks su venesueliečiais.

"Mes visomis jėgomis stengsimės įrodyti, kad ne veltui dalyvaujame atrankoje į olimpines žaidynes", – pabrėžė Venesuelos rinktinės strategas Fernandas Duro.

Ar atlaikys spaudimą?

Barselonos olimpinių žaidynių prizininkas Sergejus Jovaiša teigia visa širdimi sirgsiąs už mūsiškius, tačiau vis dar prisimena tą nelemtą Lietuvos rinktinės pralaimėjimą (65:67) makedonams "EuroBasket" ketvirtfinalyje.

"Tai – pavyzdys, kad namų sienos gali ne tik padėti, bet ir slėgti. Tikėkimės, kad šįsyk sėkmė bus Lietuvos pusėje", – vylėsi S.Jovaiša.

– Turnyras dar neprasidėjo, o sirgaliai jau laužė ietis dėl D.Maskoliūno pasirinktos rinktinės sudėties. Kaip vertinate trenerių štabo sprendimus?

– Labai didelių rezervų nematau, nors kyla klausimų dėl Tado Sedekerskio. Šis jaunuolis buvo potencialus kandidatas gintis prieš Luką Dončičių. Ne veltui Vitorijos "Baskonia" klube Tadas garsėja savo gynybiniais sugebėjimais ir man atrodė, kad jis, kaip pakankamai aukštas ir judrus žaidėjas, galėtų bent pabandyti suspėti paskui slovėnų lyderį. Keistokai skambėjo trenerių paaiškinimas, kad Tadas nepritampa prie žaidimo schemų. Man atrodo, kad tų schemų nebus daug, ypač kai L.Dončičius imsis individualių veiksmų prieš mūsų gynybą.

Lyderis: Slovėnijos ekipos žaidėjai tvirtina be išlygų pasitikintys savo vedliu L.Dončičiumi (su kamuoliu). / kzs.si nuotr.

– Tad kas stabdys slovėnų krepšinio žvaigždę?

– Jei mūsų rinktinėje būtų Valdemaras Chomičius ir Gintaras Krapikas, apie L.Dončičiaus problemą nekalbėtume (juokiasi – aut. past.). Toliau – rimtai: Luka vis tiek surinks savo taškų normą, svarbu, kad jis nepridarytų kitokios žalos – nesukurtų daug progų savo komandos draugams, nes apie jį suksis visas slovėnų puolimas, jis prie savęs pritrauks po kelis varžovus, taip atrišdamas rankas savo bendražygiams. Mūsų trenerių štabas turi pasiruošti tokioms situacijoms.

– Jau projektuojamas turnyro finalas tarp Lietuvos ir Slovėnijos rinktinių. Ar ne per anksti?

– Nemanau, kad grupėse tiek lietuviai, tiek slovėnai turės bent mažiausių problemų. Būtų keista. Sakyčiau, kad net per dvikovas su venesueliečiais ir korėjiečiais mūsiškiai jau modeliuos žaidimą būsimai akistatai su slovėnais.

– Mūsų rinktinėje nėra puolėjų – Edgaro Ulanovo, Igno Brazdeikio, Jono Mačiulio. Dabar treneriams jau teko rinktis tarp kur kas mažiau patyrusių T.Sedekerskio, Regimanto Minioto ir Gyčio Masiulio. Gal vis dėlto reikėjo bandyti susigrąžinti J.Mačiulį, kuris padėti rinktinei neatsisakė, bet buvo išbrauktas trenerių sprendimu?

– Į tai žiūriu kitaip. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje turėtų užtekti M.Kuzminsko, D.Sabonio ir kelių atsarginių. Kontrolinės rungtynės parodė, kad to pakanka, ypač kai bandoma žaisti žemu penketu, kuris gali naudoti vadinamąją "switch all" gynybą, kai visi gali keistis savo dengiamaisiais.

– Kad ir kaip būtų, Lietuvos rinktinės sudėtis atrodo pajėgesnė nei likusių varžovų, įskaičius ir Slovėnijos rinktinę. Kokia jūsų nuomonė?

– Žinoma! Turime du NBA bokštus, kurie gali dominuoti po krepšiais. Pajėgi gynėjų grandis su M.Grigoniu, M.Kalniečiu. Tiesiog privalome efektyviai pasinaudoti savo ginklais. Man įdomiausia, kaip mūsų vyrai atlaikys psichologinį spaudimą, kaip jie sugebės atlikti prievolę žūtbūt laimėti olimpinį kelialapį. 2011-ųjų Europos čempionate mes pagal sudėtį irgi buvome stipresni už makedonus, bet pralaimėjome. Pamenu, kad tąsyk ir su Slovėnijos rinktine, kurioje dar nebuvo L.Dončičiaus, turėjome rimtų sunkumų, laimėjome vos keliais taškais (80:77). Psichologinis spaudimas ir yra didžiausias iššūkis.

Įvardijo favoritus

Šiandien B grupėje rungtyniaus Lenkijos ir Angolos komandos, rytoj – Angolos ir Slovėnijos ekipos.

"Mano nuomone, lietuviai – šio turnyro favoritai. Jie turi gerą komandą bei sirgalių užnugarį. Mes darysime viską, kad nugalėtume tiek juos, tiek ir kitus varžovus, nes atvykome čia siekti vieno tikslo – iškovoti kelialapį į Tokijo žaidynes. Žinome, kad mūsų laukia sunkus išbandymas", – vakar sakė slovėnų rinktinės kapitonas Edo Muričius.

"Prieš galimą akistatą su lietuviais pirmiausia turime atlikti kitus darbus. Kai jau ateis metas kovoti su jais, tada ir nuspręsime, ar Edo teisus dėl favoritų statuso. Gerbiu be išimčių visus varžovus", – kalbėjo Slovėnijos ekipos vyriausiasis treneris Aleksandras Sekuličius.

"Laiko pasiruošti varžyboms buvo pakankamai. Mūsų gretose – geriausias pasaulio krepšininkas, pasitikime Luka (Dončičiumi – aut. past.), jis bus komandos vedlys. Lūkesčiai – dideli, todėl jaučiame tam tikrą įtampą, tačiau tai – mūsų pačių spaudimas sau, lyg papildoma motyvacija", – pridūrė gynėjas Klemenas Prepeličius.