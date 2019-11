Š. Jasikevičius po tragiško pataikymo vakaro: matyt, esame pernelyg minkšti

Prametę pirmus 10 tritaškių, žalgiriečiai vakarą „Mercedes-Benz“ arenoje baigė realizavę vos 2 tolimus metimus iš 23. Tai – dar prasčiau už tą praėjusios savaitės pasirodymą (3/21).

Netaiklūs metimai ir aikštėje nevykdomi nurodymai buvo pagrindinė „Žalgirio“ vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus prakalbos tema.

„Patys matote. Krepšinyje reikia įmesti į krepšį, – sakė Jasikevičius. – Neturime geresnių metikų nei Milaknis, Riversas, Lukas. Neturime. Mano darbas yra jiems sukurti metimus. Kiti treneriai tą puikiai supranta. Jie puikiai supranta, kuriose situacijose Jasikevičius eis su kamuoliu. Jūs viską matote. Yra tiesioginės akistatos: Jankūnas-Sikma, Ulanovas-Eriksonnas. Yra metikai.

Matyt, esame per daug minkšti, kad taip greitai palūžtame po nepataikytų metimų. Dirbame toliau. Metimų mes negalime kontroliuoti, mes galime kontroliuoti jų susikūrimą. Bet mūsų pagrindiniai žmonės yra tie.

Aš Milakniui sakiau, kai jis grįžo po sezono Kazanėje: „Mano darbas yra sukurti tau metimus“. Jo darbas yra padaryti baudas, gintis, išsibauduoti, jeigu tai leidžia situacija. Visi gali išsibauduoti, visi gali būti pražangų problemoje. Šiai dienai turime 9 žaidėjus, su kuriais planavome žaisti, plius Jokubaitis ir Gebenas, kurie tikrai gali duoti. Bet čia ne tame esmė.“

Milaknis Berlyne prametė visus 5 tolimus metimus. Pirmąsias rungtynes Eurolygoje su „Žalgirio“ aprangą žaidęs K.C. Riversas pro šalį metė 4 tritaškius.

Po kartą iš trijų taškų zonos pasižymėjo tik aukštaūgiai – Zachas LeDay ir Nigelas Hayesas.

Visa tai – po įspūdingo pasirodymo Lietuvos krepšinio lygoje, kur sekmadienį kauniečiai į ALytaus „Dzūkijos-Sintek“ krepšį įmetė 21 tolimą metimą ir taip pasiekė geriausią rezultatą šalies pirmenybėse per pastaruosius 15 metų.

Eurolygoje šie skaičiai nieko nereiškia ir „Žalgiris“ stringa taip, kad problemų turi net prieš prasčiausią lygos gynybą. Prieš tai praleisdavę po 91 tašką per rungtynes, šį kartą ALBA kauniečius apribojo iki 62 taškų.

Anot Jasikevičiaus, tokį skaičių lėmė ne tik nepataikymas, bet ir nurodymų nevykdymas.

„ALBA prieš visas komandas ginasi ta pačia sistema, trejas paskutines rungtynes ginasi „Box and one“, – sakė Jasikevičius. – Mums buvo laiko tam pasiruošti, tą padarėme.

Šitai komandai reikia persilaužti, reikia suvyriškėti, nes kaip sakiau, kai tik prasideda pirmieji sunkumai aikštelėje, mes pradedame žaisti po vieną ir gelbėtis. Taip pat yra daroma tiek taktinių klaidų, kiek dar nesu matęs.

Iš kitos pusės neišsireikalauju, kad būtų kreipiamas dėmesys į pastabas – ar po pertraukėlių, ar per pertrauką. Šiandien buvo du atvejai, kai žaidėjas išeina po minutės pertraukėlės ir absoliučiai padaro, kas jam tiesiogiai buvo pasakyta nedaryti. Čia yra disciplina, patirtis. Už discipliną aš esu atsakingas. Dirbsime šiuo klausimu kiečiau. Nelabai reaguojama, kas iš mano pusės yra pasakoma per pertrauką. Jeigu pažiūrėsite kai kurių žaidėjų klaidas pirmoje pusėje ir trečiame-ketvirtame kėlinyje, tai jos yra identiškos. O mes jiems tai sakome. Gal galima mus kaltinti, kad duodame per daug informacijos, bet tikrai negalima kaltinti, kad nesakoma.“