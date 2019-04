Š. Jasikevičius: E. Ulanovas davė tokį impulsą, kad visi atėjo jam iš paskos

Po tokio mačo kauniečių strategas Šarūnas Jasikevičius išskyrė Edgarą Ulanovą, kuris ne tik pataikė lemiamą metimą, bet ir rungtynėse pelnė 20 taškų (9/10 dvit,).

„Manau buvo fantastinė kova iš abiejų komandų. Mūsų žaidėjų reakcija ir atsidavimas buvo aukščiausio lygio. Šiandien mes nepralaimėjome fizinės kovos. Buvo, be abejo, visko. Reikia išskirti Edgarą, kuris davė komandai tokį impulsą, kad visi atėjo jam iš paskos. Jautėsi begalinė energija. Tik su tokia energija ir atsidavimu mes galime kovoti su „Fenerbahče“, – po mačo sakė Šarūnas Jasikevičius.

– Ką tokio padarėte per tas 48 val., kad pavyko taip sužaisti?

– Nieko, sugrįžtu prie to paties, kad galvojate, reikia kažką keisti, kažką daryti. Ne, reikia pasižiūrėti į save. Žaidėjai turi pamatyti video, kad kai kuriose situacijose jie nusileido kova, aistra. Daug kas šneka apie kažkokius sprendimus, bet nematėme daug sprendimų nei iš „Fenerbahče“ pusės, nei iš savo pusės. Norisi sužinoti, kas ką keičia, bet niekas taip daug nekeičia, kaip jūs galvojate. Ir aš manau sąžiningai vienas svarbiausių dalykų yra nepamesti galvos ir nepradėti išradinėti dviračio. Mes jau esame sezono gale, to dviračio neišrasi, jei neišradai pirmoje pusėje. Žaidėjai turi eiti kautis ir palikti širdį. Kitaip negali būti.

– Kaip pavyko suvaldyti rungtynių pabaigą?

– Galvoju pavyko suvaldyti tik dėl to, kad turėjome pranašumą ir baigėsi laikas. Jeigu būtume žaidę daugiau, būtume pralaimėję. Nelabai patenkinti esame kai kuriais dalykais, bet žaidėjai rodė charakterį ir man tai svarbiausia. Aišku, jeigu būtume pralaimėję, būčiau žiauriai nusivylęs, bet vis tiek reikia sakyti tą patį: žaidėjų atsidavimas ir jų paliktos jėgos aikštelėje buvo fantastinio lygio.

– Ar Edgaras Ulanovas buvo vienas tų pranašumų, apie kuriuos kalbėjote prieš rungtynes?

– Edgaras ir užvedė komandą savo energija, ir centravo, kai reikėjo. Šiandien protingiau žaidė gynėjai. Jie prieš „Fenerbahče“ įvesdavo kamuolį į situacijas, kai turėdavome susikūrę persvarą. Mes šiandien žaidėme protingiau. Galbūt žaidėjai suprato svarbiausią dalyką – jeigu nori toliau serijoje, tai turi žaisti patį kiečiausią krepšinį, kokį esi rodęs. Turiu galvoje fizinę pusę, tai neturi nieko bendro su taktikomis. Žaidėjai turi aukoti savo kūnus, nes mes kitaip neturime šansų.

– Lyginant su pirmąją dvikova, buvo daug žaidimo žemu penkete. Kaip tai veikė?

– Kažkiek buvo planuota žaisti daugiau, nes norime būti judresni, be to, „Fenerbahče“ irgi dažnai žaidžia žemu penketu. Tikrai norime dažnai veržtis ir susikurti metimus. Jeigu tu tik perduosi kamuolį ties tritaškiu, tai metimų nesusikursi. Visgi tai yra geriausia komanda Europoje ir prieš ją sunku susikurti metimų. Su daugiau judėjimo jų susikūrėme daugiau.

– Ar galima sakyti, kad šiandien pataikėte tai, ko nepavyko užvakar?

– Taip, tai padeda. Mes pirmose rungtynėse pirmoje pusėje pralaimėjome fiziniu žaidimu, bet tuo pačiu ir nepataikėme. Jeigu būtume pataikę, tai rezultatas nebūtų buvęs toks labai blogas. Gerai, kad šiandien ir susikūrėme, ir pataikėme.

Reikia sugrįžti ir prie Edgaro Ulanovo, ir prie Nate’o Wolterso, kuris mums sukūrė visą pranašumą. Kažkiek yra nusistovėję penketukai ir norėjosi užbaigti su tais, su kuriais jau žaidžiame aibę savaičių. Woltersas sužaidė nuostabias rungtynes su savo ardimu ir agresija.

– Daviesas pirmuose 3 kėliniuose buvo dažnai keičiamas. Kodėl tai buvo daroma?

– Jis gynyboje kažkiek turėjo problemų. Dabar yra laisvų dienų, turime penkias dienas iki kito mačo, tad nesiruošiu taupyti žaidėjų. Tai buvo taktiniai sprendimai.

– Kaip jums atrodė lemiami Edgaro Ulanovo taškai?

Du taškai ir viskas (šypsosi). Gražaus krepšinio su „Fenerbahče“ nebus. Dar niekas su jais nesužaidė labai gražių rungtynių. Jas turi išstenėti. Čia vyksta aukščiausio lygio atkrintamųjų krepšinis.

– Ką jums ir komandai reiškia, kad Kaune su „Fenerbahče“ žaisite du sykius?

– Prieš kažkurias rungtynes jau sakiau, kad gražiausias dalykas yra tai, kas šį sezoną vyksta su žalgiriuku ir fanais. „Žalgirio“ fanai turės progą dukart pažiūrėti į geriausią Europos komandą ir geriausią trenerį. Labai šaunu.

– Tai, kad važiuojate į namus su 1-1, yra geriausia, ką galėjote padaryti?

– Žiūrint į mūsų vaizdą prieš dvi dienas, taip (šypsosi).

– Kiek svarbus yra namų faktorius?

– Visada geriau žaisti namie, tai turi kažkokį įtaką. Tikrai nemalonu, kai tau švilpia 15 tūkst. Bet jie yra prie to pripratę, jie yra praėję ugnį. Bet fanai už mus nelaimės.