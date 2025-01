Rungtynės su „Žalgiriu“ motyvavo „Panathinaikos“ trenerį: mes esame geriausia komanda pasaulyje

„Panathinaikos“ strategas buvo priverstas palikti aikštelę po antros techninės pražangos. Trečiojo kėlinio pabaigoje teisėjas pražangą už nesuvaldytas emocijas skyrė „Panathinaikos“ suoleliui. E. Atamanas dar tikino teisėjus, kad aistringai sureagavo šalia komandos suolelio sėdėję sirgaliai. Visgi ši pražanga buvo traktuota kaip suolelio techninė pražanga ir strategas buvo išvarytas.

Vis dėlto net ir be vyriausiojo trenerio „Panathinaikos“ žaidėjai, tris kėlinius smarkiai atsilikę nuo „Žalgirio“, sugebėjo laimėti 13-os taškų skirtumu.

Po triuškinančių rungtynių E. Atamanas neslėpė pasididžiavimo ne tik krepšininkais, bet ir visu personalu bei sirgaliais.

„Negalite mūsų sustabdyti! Mes esame geriausia komanda pasaulyje! Mes turime geriausius žaidėjus. Mes turime geriausią personalą. Mes turime geriausius sirgalius. Mes turime geriausią areną. Mes turime geriausią prezidentą. Net ir be manęs ar su manimi. Net ir su Lessortu ar be jo. Net ir su Omeru, Grigoniu ar be jų. Aštuntoji žvaigždė bus OAKOJE“, – rašė treneris.

E. Atamano instagramo nuotr.