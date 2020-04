„Rockets“ generalinis vadybininkas: A. Karnišovas – vienas geriausių vadovų NBA

„Artūras – vienas geriausių vadovų NBA, – „Bulls“ žurnalistui K.C. Johnsonui sakė Morey. – Esu labai laimingas, jog jam buvo suteikta ši galimybė.“

Karnišovas praeityje kartu su Morey dirbo „Rockets“ klube, kai užėmė krepšinio operacijų direktoriaus pareigas.

„Karnišovas buvo mūsų sėkmės instrumentas, – toliau buvusį kolegą gyrė Morey. – Taip pat esu sujaudintas, kad jis dabar dirbs Rytuose.“

„Bulls“ Karnišovui minėtąsias pareigas pasiūlė dar vakar vakare, o per šiąnakt buvo susitarta dėl sutarties sąlygų.

Karnišovas nuo 2013-ųjų iki dabar dirbo Denverio „Nuggets“, o generalinio vadybininko pareigas ėjo nuo 2017-ųjų. 2019-ųjų vasarį Karnišovas su „Nuggets“ buvo pasirašęs naują ilgalaikį kontraktą.

Naujokų birža

Artėjanti naujokų birža – vienas svarbiausių sezono renginių „Bulls“ ekipai, kuriame Karnišovas turi, kuo pasigirti. Lietuvis svariai prisidėjo prie to, jog 2014-aisiais 41-uoju šaukimu būtų pasirinktas Nikola Jokičius, o 2016-aisiais septintuoju šaukimu – Jamalas Murray. Šį sezoną atsiskleidžia ir traumų kamuotas Michaelas Porteris, kuris 2018-aisiais buvo pasirinktas 14-uoju šaukimu.

Be abejo, buvo atvejų, kuomet Karnišovo atstovaujamas Denverio klubas prašovė. 2017-aisiais „Nuggets“ 13-uoju šaukimu pasirinko Donovaną Mitchellą, bet išmainė jį į 24-ąjį šaukimą, kuriuo buvo pasirinktas Tyleris Lydonas, ir Trey Lylesą.

Žvelgiant į tai, kaip klostosi Mitchello karjera, nepanašu, kad Lydonas ar Lylesas pasieks Jutos „Jazz“ lyderio lygį.

Tuo metu 2015-aisiais septintuoju šaukimu buvo pasirinktas Emmanuelis Mudiay, kuris taip pat neišpildė savo potencialo ir 2018-ųjų vasarį buvo išmainytas. Vis tik nuspėti, kuris žaidėjas bus ateities žvaigžde, yra vienas sunkiausių dalykų, tad nenuostabu, kad klaidų pasitaiko.

Šiemet „Bulls“ veikiausiai turės du savo šaukimus. Vienas iš jų turėtų būti pirmajame dešimtuke, o antrojo rato šaukimas yra išmainytas Oklahomos „Thunder“ ekipai, tačiau apsaugotas nuo 31-osios iki 55-osios pozicijos. Jeigu „Bulls“ gaus antrojo rato šaukimą tarp šių minėtų pozicijų, tuomet šaukimas išliks Čikagos klubo dispozicijoje.

Spėti, ką „Bulls“ gali rinktis, gan sudėtinga, nes viskas priklausys nuo Karnišovo vizijos, kurią žino tik jis pats. Šiam sprendimui įtakos turi vyriausiasis treneris bei jo žaidimo stilius ir, galų gale – šaukimo eilė.

Žvelgiant apskritai, Karnišovas turės padaryti tai, ką jau padarė Denveryje – iš jaunos ir ambicingos komandos paversti ją konkurencinga bei galinčia įkąsti bet kuriam varžovui.

Denveryje Karnišovui prireikė šešerių metų, jog sugrąžintų komandą į atkrintamąsias, bet žvelgiant į rezultatus, galima nesunkiai įžvelgti palaipsniui vykusį progresą.

Pirmajame Karnišovo sezone „Nuggets“ iškovojo 36 pergales, antrajame – 30, trečiajame – 33, ketvirtajame – 40, penktajame – 46, o penktajame – 54 ir Vakarų konferencijoje buvo užimta antroji vieta. Be to, „Nuggets“ buvo per plauką nuo Vakarų konferencijos finalo, mat pusfinalio serijoje 3-4 nusileido Portlando „Trail Blazers“ ekipai.

Šį sezoną „Nuggets“ taip pat žygiavo užtikrintai ir su 43 pergalėmis bei 22 pralaimėjimais yra trečioje Vakarų konferencijos lentelės vietoje.

Žinant, jog Rytų konferencijoje konkurencija yra tikrai mažesnė nei Vakaruose, „Bulls“ sirgaliai gali tikėtis dar greitesnių apčiuopiamų rezultatų.