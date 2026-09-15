Rimas Kurtinaitis palieka Lietuvos rinktinę

Naujasis rinktinės strategas bus renkamas jau išrinkus naująjį asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentą, tačiau jis turėtų paaiškėti ne vėliau kaip iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato atrankos langui pradžios.
„Priėmiau sprendimą atsisveikinti su rinktine. Manau, kad dabar yra tam tinkamas laikas, nes naujas trenerių kolektyvas turės pakankamai laiko pasiruošti ateinančiam atrankos langui. Apsisprendęs buvau dar po pirmojo atrankos etapo, tačiau buvau paprašytas padėti rinktinei ir tęsti darbą artimiausiame lange“, – pranešime cituojamas R. Kurtinaitis.
Jis taip pat pasidžiaugė, kad su rinktine pavyko atsisveikinti pergale prieš Bosnijos ir Hercegovinos komandą.
„Smagu, kad pavyko atsisveikinti pergale prieš pajėgią Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Tai mus išlaikė konkurencingoje pozicijoje pasaulio čempionato atrankoje. Rinktinės turnyrinė situacija yra darbinė, kokioje yra ir daugelis kitų grupių komandų“, – sakė treneris.
R. Kurtinaičio teigimu, Lietuvos rinktinė dar turi realių galimybių patekti į pasaulio čempionatą.
„Manau, kad įveikus galimybių kvalifikuotis praktiškai jau neturinčią Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę, kuri tikriausiai žais dar ir be savo NBA atstovų, bei į pasaulio čempionatą jau patekusius Turkijos krepšininkus, mums gali pakakti ir vienos pergalės prieš Serbijos rinktinę iš dviejų likusių tarpusavio akistatų. Tai – visiškai realus scenarijus, panašus į tą, kurį turėjome man perimant rinktinę 2024 metais Europos čempionato atrankoje“, – teigė jis.
Atsisveikindamas su rinktine R. Kurtinaitis padėkojo žaidėjams, trenerių štabui ir sirgaliams.
„Noriu palinkėti sėkmės mane pakeisiančiam trenerių kolektyvui bei visai Lietuvos rinktinei. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti savo auklėtiniams, atvykusiems padėti tokiu svarbiu Lietuvos krepšiniui momentu. Tariu „ačiū“ visam rinktinės štabui, asistentams bei visiems sirgaliams, palaikiusiems rinktinę sudėtingame etape“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
R. Kurtinaitis Lietuvos rinktinei vadovavo beveik dvejus metus – nuo 2024-ųjų spalio. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė penktąją vietą.
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