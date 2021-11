Naujokų laukiantis „Žalgiris“ pamokė Prienų jaunimą

„Negaliu būti patenkintas šiandienos pasirodymu, nes gerai sužaidėme tik pirmas 8 minutes, o vėliau atsipalaidavome“, - teigė J Zdovcas.

Jo auklėtiniai mačo pradžioje spurtavo 15:2, o antrojo kėlinio pradžioje skirtumas tarp komandų jau buvo triuškinantis – 41:21. Tačiau triuškinama persvara po pertraukos nustojo augti tokiais pat tempais, o prieniečiai pasižymėjo keliomis sėkmingai sužaistomis atkrapomis. Nors pabaigoje šeimininkai susiėmė ir užfiksavo savo šio sezono rezultatyvumo rekordą, jų treneris įžvelgė ir neigiamų dalykų.

„Pirmoje pusėje praleidome 40 taškų, po pertraukos ir beveik tiek pat. Tai nėra priimtina“, - kalbėjo slovėnas.

Kauniečiams daugiausia taškų pelnė idealiai varžovų krepšį atakavęs Lukas Lekavičius. Jis per 22 minutes pelnė 19 taškų (2/2 dvit., 5/5 trit.), perėmė 3 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus. Tyleris Cavanaugh pridėjo 15 taškų. Edgaras Ulanovas pelnė 12 taškų (6 atk. kam.), Nielsas Giffey ir Paulius Jankūnas po 10, Artūras Milaknis ir Mantas Kalnietis (7 rez. perd.) po 9, Joshas Nebo (8 atk. kam.), Karolis Lukošiūnas ir Marekas Blaževičius po 7.

„Labas GAS“ gretose Juwanas Durhamas per 22 min. pelnė 16 taškų. Isiah Umipigas ir Erikas Venskus po 9, Mintautas Mockus 8.

J. Zdovcas po rungtynių nemažai dėmesio skyrė ir ekipos netektims bei būsimiems papildyms. Sekmadienį „Žalgiriui“ negalėjo padėti traumuoti Emmanuelis Mudiay ir Joffrey Lauvergne'o, o Janis Strelniekas buvo išleistas pas pagausėjimo sulaukusią šeimą. „Žalgirio“ treneris negalėjo atsakyti kada į aikštę grįš įžaidėjas E. Mudiay – jam bus atliekami papildomi tyrimai. Vidurio puolėjo J. Lauvergne’o nematysime dar ilgai. Tad kauniečiai nekantriai laukia ekipos naujokų. Kauno klubas paskelbė sukirtęs rankomis su garsiu Slovėnijos krepšininku Zoranu Dragičiumi. Pasak J. Zdovco, jo tėvynainis į Kauną atskris šiąnakt ir turės pereiti medicininę patikrą.

„Zoranas nėra geriausios formos, nes individualus darbas neatstoja sportavimo su komanda, - teigė treneris. - Tikiuosi, įgavęs formą jis mūsų komandai suteiks agresyvumo ir kietumo, nes Eurolygoje neretai esame per minkšti, nepakankamai komunikuojame gindamiesi. Be to, Zoranas, pajutęs metimą, gali pataikyti iš bet kur. Jis nebijo kontakto su varžovu, yra veržlus. Gal jis nėra žaidėjas, kuris vienas viską išspręstų, bet jis turi tai, ko mes neturėjome iki šiol“.

Aštuntąją pergalę paeiliui pasiekę žalgiriečiai lieka absoliučiais „LKL-Betsafe“ lyderiais, o prieniškiai su 7 pralaimėjimais – autsaideriais.