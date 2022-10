Po starto 0-2 – K. Maksvyčio pozityvas: komanda kovojo iki pabaigos

„Komanda buvo rungtynėse ir kovojo iki pat pabaigos. Tai yra džiuginantis dalykas. Be abejo, žaidžiant prieš „Olympiakos“ praleisti 90 taškų yra per daug. Puolime strigome prieš jų switch all gynybą. Kaip ir minėjau, „Olympiakos“ yra susižaidusi, dar nuo praėjusių metų žaidžia geros kokybės krepšinį ir jį demonstruoja savo senais deriniais.

Turėjome dėl to problemų, bet stipriausias akcentas yra gynyba, kurioje buvo labai blogų klaidų. Tas pats įleidimas į kairę pusę ir Vezenkovo tritaškiai. Čia yra individuali gynyba, skautingas, ne tik komandinė gynyba. Kaip ir sakiau, komanda laikėsi rungtynėse, grįždavo, rodė charakterį, bet to neužtenka laimėti Eurolygoje prieš tokią komandą, kaip „Olympiakos“, reikia daugiau kokybės“, – kalbėjo Maksvytis.

– Kaip ir minėjote, 90 taškų gynyboje – per daug. Kas galbūt joje nepavyko?

– Daug kas nepavyko. Visų pirma, komandinę gynyboje kaitaliojome dar stepouto ir keitimosi ginamaisiais, net nemažai situacijų buvo ir vienas prieš vieną, kur žinojome jų stipriausias puses, žinojome, ko negalima duoti, bet atidavėme. Gana anksti išnaudodavome pražangų limitą, daug pražangų po bonuso. Varžovai iš jų metė 10 baudų, čia yra dideli skaičiai. Komanda rodo energiją, bet kartais ji eina per kraštus.

– Rolandas Šmitas gerai pradėjo rungtynes. Kiek esate patenkintas jo pasirodymu?

– Galima sakyti, kad rungtynių pradžia pasiteisino. Varžovai išleido Fallą, mes išleidome Rolandą, kuris išplėtė aikštelę. Po pirmojo kėlinio turėjome pranašumą, bet pritrūko žaidėjų nuo suolo. Antroje pusėje pakliuvome į duobelę, o Eurolygoje viena, kita blogesnė atkarpa ir iškart varžovas pabėga. Bandėme grįžti, bet nepavyko.

– Vezenkovas sužaidė įspūdingas rungtynes. Kas nesisekė jį stabdant?

– Viskas. Žinome, kad jis bėgdamas statyti užtvaras iškart labai greitai leidžiasi ir vis tiek gavome taškus. Žinome, kad Fallas turi kamuolį ir Vezenkovas kerta po krepšiu – vis tiek gavome taškus. Leidome mesti tritaškius, veržtis į kairę pusę, leidome kirsti. Viską, ką jis mėgsta. Dėl to ir pralaimėjome.

– Brazdeikis buvo rezultatyviausias komandoje. Ar tai yra tas Ignas, kurį ir norėtumėte matyti?

– Puolime taip. Ėmėsi iniciatyvos, agresyvumo, gerai atakavo varžovų gynėjų sistemą. Gynyboje dar šiek tiek reikėtų pasitempti.

– Keenanas Evansas pirmoje pusėje buvo tuščias, pirmuosius taškus pelnė po petraukos. Kaip galima pakomentuoti jo žaidimą?

– Esame tokia komanda, kad visų, ypatingai pagrindinių žaidėjų, indėlis yra svarbus. Keenanas kažkiek slogavo, pusiau blogai jautėsi. Blogiausia, kad tai persidavė rungtynių pradžiai.

– Kaip galite pakomentuoti teisėjų darbą?

– Teisėjų darbo negaliu komentuoti, bet jeigu reikėtų išskirti kelis ginčytinus epizodus, išskirčiau, kai Evansas metė tritaškį ir į jį parėjo alkūnė. Atrodo, kad nieko kriminalinio nedariau, paprašiau teisėjų peržiūrėti. Švilpuko nebuvo, bet kai yra toks epizodas alkūne, manau, kad jie jį gali peržiūrėti.

– Kaip galima įvertinti viso suoliuko palaikymą?

– Akcentavome, kad suoliukas būtų gyvas. Suoliukas buvo super šiandien, teisėjai net kelis kartus ramino. Dėl to viskas buvo gerai.

– Dvejos rungtynės, du pralaimėjimai, bet išvykoje prieš stiprias komandas. Kalbant apie žaidimą, yra daugiau pozityvo ar negatyvo?

– Manau, kad pozityvo yra nemažai, nepaisant to, kad nepavyksta iškovoti pergalės. Ne pati lengviausia sezono pradžia ir tvarkaraštis. Tikiuosi, kad šiek tiek apsilaužėme pirmose rungtynėse ir namuose pagaliau iškovosime pergalę.