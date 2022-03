Po pergalės – džiugi žinia iš D. Sabonio lūpų apie šeimos pagausėjimą

Šeštadienio mačą lietuvis praleido dėl asmeninių priežasčių, o po pergalės prieš „Bulls“ atskleidė, jog nežaidė dėl šeimos pagausėjimo.

„Nežaidžiau, nes susilaukėme kūdikio, – su šypsena veide spaudos konferenciją pradėjo D. Sabonis. – Esu labai sujaudintas ir tai yra nuostabu.“

D. Sabonis su amerikiete Shashana Rosen susituokė 2021-ųjų rugpjūtį.

Taip pat lietuvis patvirtino Kazio Maksvyčio pasakytus žodžius „BasketNews“ apie dalyvavimą Europos čempionate.

„Visada esu pasiruošęs padėti Lietuvos rinktinei ir bus smagu jai atstovauti Europos čempionate. Jonas Valančiūnas taip pat žais, tad viskas turėtų būti gerai“, – šyptelėjo D. Sabonis.

Prieš „Bulls“ krepšininkas iš Lietuvos per 38 minutes pelnė 22 taškus (6/14 dvit., 0/1 trit., 10/10 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, tiek pat kartų suklydo bei prasižengė.

Antrajame kėlinyje lietuvis į viršų pakėlė visus arenoje susirinkusius „Kings“ fanus, kuomet sugrūdo kamuolį iš viršaus per Nikolą Vučevičių. Fantastinį dėjimą atlikęs D. Sabonis po to atsiprašė juodkalniečio, kuriam kliuvo per veidą.

25-erių aukštaūgis šį sezoną NBA per 34 minutes fiksuoja 18,7 taško, 12,1 atkovoto kamuolio ir 5,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.