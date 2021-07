Pergalingai R. Šiškausko turnyre rungtyniaujančios Lietuvos rinktinės sieks čempionų titulo

Lietuvos pirmoji rinktinė turnyre iškovojo pirmąją pergalę. Tomo Purlio auklėtiniai 101:60 (26:17, 26:12, 26:14, 24:17) įveikė bendraamžius iš Latvijos.

Lietuvių gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Džiugas Remeikis, pelnęs 19 taškų (4 at. kam., 9 rez. perd.), Rokas Kreišmontas pridėjo 18 taškų (7 at. kam.), Kristupas Grybas 15, o Juozas Virkutis 13 taškų (11 at. kam.).

Lietuvos U15 merginų rinktinės trečiadienį jėgas išmėgino tarpusavyje. Pergale džiaugėsi Roko Kondratavičiaus auklėtinės – 54:42 (18:17, 17:0, 8:18, 11:8).

Antrojoje Lietuvos rinktinėje rezultatyviausia buvo Miglė Kisarauskaitė, pelniusi 16 taškų. Brigita Rimkevičiūtė įmetė 13 (9 at. kam.), Gabija Strolytė – 10 taškų.

Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Sintija Aukštikalnytė – 13 taškų. Karina Budajeva pelnė 9 (6 at. kam.), Austėja Babraitis – 7 taškus (6 at. kam.).

Paskutinėse trečiadienio rungtynėse Lietuvos antroji rinktinė, kurią treniruoja Tomas Bakanauskas, 83:69 (21:12, 23:24, 20:22, 19:11) nugalėjo Vokietijos krepšininkus.

Rezultatyviausiai aikštelės šeimininkų gretose rungtyniavo Dovydas Buika, pelnęs 24 taškus (8 at. kam.). Steponas Žilakauskis pridėjo 15, Kristupas Smirnovas 12 (7 at. kam.), o Paulius Narvilas 10 taškų (14 at. kam.).

Tarptautinis U15 R.Šiškausko krepšinio turnyras organizuojamas saugaus „burbulo“ principu, vadovaujantis atskiru tarptautiniu COVID-19 pandemijos valdymo protokolu. Ribotas žiūrovų kiekis bus įleidžiamas į salę, o renginio vietoje bus privaloma jų registracija.

Praėjusiais metais turnyras buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos. 2019 metais vykusiose varžybose Lietuvos merginų rinktinė iškovojo antrą vietą, o vaikinų – tapo čempionais.

Visos turnyro rungtynės vyksta krepšinio akademijos „Žalgiris“ salėje (Pašilės g. 41) bei yra tiesiogiai transliuojamos Lietuvos krepšinio federacijos Youtube ir Facebook kanaluose.