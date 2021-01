Olimpinis prizininkas apie „Žalgirį“: vis dar jaučiamas Šaro palikimas

Joffrey Lauvergne – Eurolygos savaitės naudingiausias žaidėjas (MVP), „Žalgiris“ – 5-ojoje turnyro pozicijoje, 102:75 sutriuškintas „Chimki“ – paskutinėje. Pirmoji 2021-ųjų savaitė Kaune šeimininkams baigėsi itin palankiai.

Nors pirmojoje 18 turo mačo dalyje svečiai iš Rusijos buvo įgiję net dviženklę persvarą, uraganiškas (39:13) trečiasis „Žalgirio“ kėlinys R.Kurtinaičio kariaunai nepaliko nė menkiausio šanso. Ypač skaudžiai „Chimki baudė J.Lauvergne. 29 metų 211 cm ūgio prancūzas sužaidė geriausias karjeros rungtynes, surinkdamas 38 naudingumo balus. Vidurio puolėjas per 23 minutes pelnė 29 taškus, beveik idealiai atakuodamas krepšį – 13 iš 14 dvitaškių, 3 iš 3 baudos metimų. Be to, jis atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo, išprovokavo 3 pražangas ir tiek pat kartų prasižengė pats. Prancūzas pagerino tris asmeninius rekordus: rezultatyvumo, pataikytų dvitaškių bei surinktų naudingumo balų. Naudingiausio savaitės žaidėjo rinkimuose už J.Lauvergne nugaros liko kitas buvęs žalgirietis Vasilije Micičius, surinkęs 35 naudingumo balus.

Vakar kauniečiai gavo neplanuotą poilsio dieną, nes dėl COVID-19 atvejų varžovų ekipoje buvo atidėtos jų rungtynės su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“. O jau poryt Lietuvos čempionų laukia akistata su vienvalde Eurolygos lydere Maskvos CSKA (14 pergalių ir 4 nesėkmės), artimiausius persekiotojus „Barcelona“ ir Madrido „Real“ lenkiančia dviem pergalėmis. Iškart po mūšio Maskvoje Lietuvos čempionai keliaus į Sankt Peterburgą, kur juos penktadienį pasitiks vietos „Zenit“, turintys tiek pat (11) pergalių kaip ir kauniečiai, bet žaidę dviem mačais mažiau.

Apie „Žalgirio“ žygį tarptautinėje arenoje pasikalbėjome su Barselonos olimpiados prizininku, dabar Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) dirbančiu treneriu Dariumi Dimavičiumi.

- Sezono pradžioje bangavęs „Žalgiris“ vėl grįžo į pergalių kelią ir tapo ilgiausią pergalių tęsiančia Eurolygos komanda. Kuo tai paaiškintumėte?

- Matant kaip šį sezoną rungtyniauja „Žalgirio“ senbuviai, aš pirmiausia pabrėžčiau Šarūno Jasikevičiaus palikimą. Pažiūrėkite kaip šiemet žiba Marius Grigonis, Nigelas Hayesas, solidžiai atrodo Lukas Lekavičius, Rokas Jokubaitis, Thomasas Walkupas. Negalima atimti trenerio Martino Schillerio indėlio, tačiau Šaro mokyklą perėję žaidėjai subrendo ir dabar protingai naudojasi jiems suteikta veiksmų laisve. Jie išmoko aukšto lygio disciplinuoto krepšinio, perėmė gilų jo suvokimą, o dabar gali savo meistriškumą ir patirtį atskleisti laisvesniame žaidime. Jaučiasi, kad jie mėgaujasi procesu. Palyginčiau tai su kariuomene. Jauni vaikinai į ją patenka su gana paviršutinišku gyvenimo suvokimu, o baigę tarnybą pamato jį kitomis spalvomis, išmoksta savarankiškumo ir nebebijo atsakomybės.

- Nuo komandos senbuvių neatsilieka ir naujokai. Štai kaip galingai įsibėgėjo J.Lauvergne, tapęs viso turnyro savaitės MVP…

- Prancūzas įrodinėja, jog neveltui yra žaidęs NBA ir aukšto lygio Europos klubuose. Jis gerų duomenų, turi sukaupęs didelę patirtį ir kauniečiai tai puikiai išnaudoja. Matėme kiek atakų jis užbaigė dėjimais iš viršaus, pagavęs komandos gynėjų jam patogiai virš lanko „pakabintą“ kamuolį. Žalgiriečiai varžovus terorizavo savo „pikenrolu“ (deriniu du prieš du) su J.Lauvergne’u. Kitas klausimas – dėl pačių „Chimki“ gynybos. Jie turėjo padėti savo aukštaūgiams stabdyti mūsų įsibėgėjusį „centrą“, pridengdami silpnąsias puses, bet jokių pagalbų nebuvo. Aišku, M.Schilleris irgi protingai toje pusėje pastatydavo savo snaiperį, kad varžovai, užuot metęsi prie J.Lauvergne, būtų priversti likti prie mūsų gynėjo.

- Prie „Chimki“ vairo stovintis Rimas Kurtinaitis po mačo neslėpė nusivylimo visų savo auklėtinių žaidimu. Tačiau jo komandą labiausiai skandino Aleksejus Švedas. Kol šis gynėjas pataikė, svečiai dar laikėsi, tačiau net ir nekrentant metimui, rusas nenustojo švaistyti beprotiškų metimų, taip nubraukdamas visos komandos pastangas. Ar nemanote, kad Rimas tapo savotišku A.Švedo įkaitu?

- A.Švedas imasi to vaidmens, kurį ir turi atlikti brangiausias Eurolygos žaidėjas. Tačiau Kaune jis pataikė tikrai ne taip, kaip turėtų pagal savo gaunamą algą.

- O ar R.Kurtinaitis ir pats neturėtų prisiimti atsakomybės dėl tragiškų rezultatų?

- Mes žinome Rimą. Juk neveltui jis su Vilniaus klubu laimėjo ULEB taurę, su tuo pačiu „Chimki“ pernai demonstravo visai kitokius rezultatus ir žengė tarp geriausių Eurolygos klubų. Per metus jis tikrai netapo prastu treneriu. Matyt, prieš sezoną buvo padaryta komandos komplektavimo klaidų. Be to, „Chimki“ labai nenusisekė sezono pradžia dėl pandemijos ir traumų. Jie buvo priversti žaisti vos ne antra sudėtimi ir todėl pralaimėjo ne vieną svarbų mačą. O dabar ne taip paprasta viską pakeisti.

- Šią savaitę „Žalgirio“ laukia sunkus turnė po Rusiją. Ar realu iš jos grįžti ne tuščiomis?

- Per savaitę dukart sužaisime su Eurolygos lyderiais. Apie CSKA pajėgumą daug kalbėti neverta, tačiau faktas, kad net ir jie nėra neįveikiami (praėjusiame ture Vitorijoje 93:95 nusileido vietos „Baskonia“ ekipai). Gal kažkas neįvertina „Zenit“ pajėgumo, bet šiemet jie subūrė puikią sudėtį, turi pajėgų trenerį Xavi Pascualį ir pelnytai užima 4-ąją vietą. Situaciją apsunkins ir tai, kad Sankt Peterburge rungtyniauja didelis būrys buvusių žalgiriečių, kurie puikiai pažįsta mūsų žaidėjus ir stengsis kuo geriau pasirodyti prieš savo buvusią komandą. Tačiau svarbiausia, kad „Žalgiris“ dabar pagavo gerą bangą ir atgavo pasitikėjimą savo jėgomis. Todėl tikrai galime tikėtis, kad Rusijoje mūsų pergalių kraitis bus papildytas.

Rungtynių skaičiai

Žalgiris – „Chimki“ 102:75 (22:20, 17:28, 39:13, 24:14). „Žalgiriui“ taškų pelnė: J.Lauvergne 29 (9 atk. kam.), M.Grigonis 18 (8 rez. perd.), N.Hayesas 14, L.Lekavičius 8 (4 rez. perd.), T.Walkupas 7 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), M.Gebenas (8 atk. kam.) ir A.Rubitas po 6, P.Jankūnas, R.Jokubaitis ir A.Milaknis po 4, M.Blaževičius 2. „Chimki“ daugiausia taškų pelnė: A.Švedas 22 (1/5 dvitaškių, 5/13 tritaškių, 8 rez. perd.), D.Bookeris 19 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), J.Mickey 10.