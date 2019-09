Nematoma krepšinio pusė: su kokiais sunkumais pakeliui į Kiprą susidūrė „Lietkabelis“

Panevėžio „Lietkabelio“ komanda ketvirtadienį FIBA Čempionų lygos atrankos pirmajame mače 71:55 pranoko Nikosijos „Keravnos“ (Kipras) krepšininkus ir atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio turnyro.

Prieš pirmąsias rungtynes panevėžiečiai susidūrė su neįprastomis problemomis – gerokai vėliau nei įprastai sužinojo, kaip keliaus į Kiprą. To priežastis – itin paprasta: „Keravnos“ su Orhuso „Bakken Bears“ atsakomąjį susitikimą sužaidė vėlų penktadienio vakarą.

„Iki praėjusio penktadienio vakaro nežinojome, kur žaisime rungtynes – Danijoje ar Kipre. Pirmas varžovų tarpusavio rungtynes laimėjo danai 9 taškais, tačiau to neužteko ir „Keravnos“ krepšininkai išvykoje sugebėjo likviduoti danų pranašumą bei žengė į kitą etapą.

Tuomet ir prasidėjo visas įdomumas: jeigu dėl kelionės į Orhusą viskas buvo aišku, kaip vyksime, tai dėl Nikosijos beveik neturėjome informacijos. Kadangi skrendame didelė žmonių grupė, visus klausimus padeda tvarkyti kelionių agentūra, kas liečia skrydžius, o su šeimininkų klubų dažniausiai pasikeičiame viešbučiais, maitinimu, vidiniu transportavimu.

Sistema yra tokia, kad kelionių agentūra kreipiasi į skrydžių bendroves, kurios atsakymą dėl galimybės keliauti visiems kartu ir kainos pateikia per tris paras. Užklausas dėl kelionių krypčių davėme ketvirtadienį anksti ryte, kadangi anksčiau to daryti nebuvo prasmės – gavus pasiūlymą reikia atsakyti per kelias valandas. Jeigu atsakymo nėra, kitą kartą pateikus tą pačią užklausą skrydžių kaina gali būti žymiai didesnė, todėl bandėme ieškoti aukso vidurio. Iki penktadienio vakaro atsakymo į užklausas nesulaukėme, o savaitgalį skrydžių kompanijos šiais klausimais nedirba ir į užklausas neatsako. Teko laukti pirmadienio“, – „kklietkabelis.lt“ pasakojo komandos marketingo vadovas Lukas Grabauskas.

Situacija dėl skrydžių išsisprendė sėkmingai – „Lietkabelis“ trečiadienį ryte iš Vilniaus skrido į Maskvą, o iš ten – į Nikosiją. Vakare žaidėjai spėjo šiek tiek atsikvėpti po kelionės ir surengti vakarinę treniruotę.

„Esame labai dėkingi kelionių agentūrai, su kuria dirbame, nes kaip ir mes, taip ir jie dirbo ieškodami skrydžių ir penktadienio vakarą, ir savaitgalį – visi buvome budėjimo režime. Galiausiai, gavome pirmadienį pasiūlymą skristi per Maskvą itin patogiu laiku, o grįžti apskritai tiesioginiu skrydžiu Larnaka–Vilnius. Tai buvo didžiulė sėkmė, nes atrodė, kad vietų visai komandai skristi kartu nebus ir teks keliauti grupėmis. Mano žiniomis, „Keravnos“ į Lietuvą skrenda dviem atskiromis grupėmis ir itin nepatogiais laikais, nes tiesiog nebuvo vietų“, – sakė pašnekovas.

Dar vienas įdomus įvykis užfiksuotas savaitės pradžioje, kai likus dviems dienoms iki skrydžio „Keravnos“ klubas pranešė, kad neturės galimybių apgyvendinti „Lietkabelio“ Nikosijoje. Panevėžiečiams teko gyventi Larnakoje ir treniruotę surengti ne rungtynių arenoje.

„Dvi dienos prieš skrydį Kipro klubas informavo, kad neturi, kur mūsų apgyvendinti Nikosijoje. Teko gyventi Larnakoje, kas yra valanda kelio nuo rungtynių vietos, todėl treniruotėms ieškojome kitų alternatyvų – treniravomės tame mieste, o ne rungtynių arenoje. Nors tai nėra pats geriausias dalykas, tačiau trenerių kolektyvas nusprendė, jog tai kur kas geriau nei praleisi dvi valandas keliaujant pirmyn ir atgal dėl galimybės treniruotis mačo salėje“, – teigė L. Grabauskas.

L. Grabauskas liko patenkintas patirtimi Kipre, kadangi „Keravnos“ atstovai tikrai stengėsi dėl svečių komandos: „Nors kipriečiai yra neskubantys, atsipalaidavę, tačiau stengėsi dėl mūsų gerovės ir dirbo nuoširdžiai. Dėl to jie nustebino gerąja prasme. Šią kelionę būtų galima palyginti su pačiomis rungtynėmis – labai blogas startas ir negatyvios mintys pradžioje, tačiau pozityvi pabaiga. Visgi, padaryta tik pusė darbo ir viskas spręsis pirmadienį.“

Antrasis susitikimas tarp „Lietkabelio“ ir „Keravnos“ vyks rugsėjo 30-ąją, pirmadienį, 18.45 val. Panevėžio „Cido“ arenoje.