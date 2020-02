Neįsivažiuojantis A. Gudaitis: smukęs vaidmuo ir spragos gynyboje

Lietuvis spalio 25-ąją rungtynėse su Stambulo „Fenerbahče“ su trenksmu grįžo į Milano „AX Armani Exchange“ rikiuotę po kryžminių kelio raiščių operacijos ir atrodė, jog traumos padariniai nėra dideli, tačiau pastaruoju metu jo vaidmuo Ettore Messinos schemose ženkliai sumažėjo.

7,3 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 10,6 naudingumo balo – tokią statistiką Eurolygoje per 17 aikštėje praleidžiamų minučių fiksuoja centras, tačiau pastaruoju metu šie skaičiai sparčiai krenta ir absoliučiai nėra panašūs į praėjusio sezono vidurkius.

Italijos čempionate A. Gudaitis dėl legionieriaus limito apskritai retai būna registruojamas rungtynėms (8 susitikimai) ir tai sufleruoja, jog prieš kryžminių kelio raiščių traumą dominavęs centras nesijaučia patogiai E. Messinos žaidimo schemose.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia A. Gudaičio situaciją Milano klube ir nagrinėja, kodėl jo vaidmuo komandoje pastaruoju metu stipriai sumažėjo.

Konkurentas dėl minučių

A. Gudaitis 2019-2020 m. Eurolygos sezone debiutavo 4-ajame ture, tačiau po keturių sužaistų susitikimų jį iš rikiuotės išvedė riešo trauma, po kurios jis ant parketo pasirodė 13-ojo turo mače su Vilerbano ASVEL ir pelnė 12 taškų bei surinko 13 naudingumo balų per 13 aikštėje praleistų minučių.

Sugrįžęs lietuvis sužaidė išties sėkmingą 7 rungtynių atkarpą – 10,3 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 13,6 naudingumo balo per 17 minučių. Šioje serijoje Milano klubas iškovojo 3 pergales, o A. Gudaičio puolimo reitingas (126,6 tšk. per 100 atakų) buvo ketvirtas komandoje.

Vis dėlto visą „AX Armani Exchange“ klubo sezoną galima pavadinti „Amerikietiškais kalneliais“, o kartais sunkiai paaiškinama E. Messinos rotacija palietė ir A. Gudaičio vaidmenį komandoje.

Per pastarąsias šešerias rungtynes madų sostinės klubas Eurolygoje pasiekė vos vieną pergalę, o A. Gudaičio puolimo reitingas per šią seriją krito drastiškai – nuo 129,1 taško per 100 atakų (per pirmuosius 11 mačų) iki 75,9 (blogiausias komandoje).

Per šią atkarpą 26-erių vidurio puolėjas per 15 minučių pelno vos po 3,7 taško, atkovoja po 4,8 kamuolio ir renka po 6 naudingumo balus.

Dar mažesnį pasitikėjimą savo auklėtiniu E. Messina demonstruoja lemiamu metu – A. Gudaitis iš įmanomų 60 minučių per šią atkarpą ketvirtuose kėliniuose iš viso sužaidė 12 minučių ir 24 sekundes, o per jas jo skirtumas tarp puolimo ir gynybos reitingų buvo pats prasčiausias komandoje (-80,5 tšk. per 100 atakų).

Lietuvis buvo nukonkuruotas karjeros sezoną žaidžiančio Kalebo Tarczewskio, kuris šį sezoną A. Gudaitį pranoksta visose pagrindinėse statistinėse kategorijose – vid. 8 taškai, 6 atkovoti kamuoliai ir 11 naudingumo balų per 21 minutę.

Per pastarųjų 6 rungtynių atkarpą amerikietis visiškai užgožė A. Gudaitį – 10,7 taško, 7,2 atkovoto kamuolio ir 15,2 naudingumo balo per 25 minutes, demonstruodamas geriausią puolimo reitingą komandoje (vid. 139,8 tšk.).

Palyginimui su praėjusiu sezonu, K. Tarczewskio rodikliai buvo dvigubai prastesni nei A. Gudaičio – 6,4 taško prieš 12,5, 4,6 atkovoto kamuolio prieš 7,1, 1,9 išprovokuotos pražangos prieš 4,8 ir 8,8 naudingumo balo prieš 18,7.

Susikuriami taškai ir spragos gynyboje

Jei dar praėjusį sezoną rašėme, kad A. Gudaitis nėra tinkamai išnaudojamas Simone Pianigiani žaidimo schemose, tai lyginant su žaidimu E. Messinos ekipoje, galime sakyti, jog pernai lietuvis buvo tiesiog maitinamas kamuoliais.

2018-2019 metų sezone A. Gudaitis apie 60 proc. savo taškų pelnydavo po komandos draugų perdavimų, šį sezoną šis skaičius šiuo metu siekia 45,2 proc.

Palyginimui kiti du vidurio puolėjai Milane, Paulas Biligha ir K. Tarczewski, tiesiog gyvena komandos draugų sąskaita – pirmasis 75 proc. savo taškų surenka po rezultatyvių perdavimų, antrasis – 69,8 proc.

Nors E. Messina savo gretose turi tokį įžaidėją kaip Sergio Rodriguezą, pikenrolo situacijų su A. Gudaičiu šiemet yra mažiau nei pernai būdavo su Mike'u Jamesu, o pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus „AX Armani Exchange“ rikiuojasi vos 16-oje vietoje (vid. po 15,9).

A. Gudaičio žaidime šį sezoną matome daugiau žaidimo ant ūselio, kur jis nėra toks efektyvus kaip pikenrole, o nemažą dalį taškų krepšininkas susikuria antraisiais šansais bei baudų metimais.

Dėl to, jog dažniau vidurio puolėjui progas susikurti tenka pačiam, stipriai nukentėjo jo pataikymas iš žaidimo – vietoje praėjusį sezoną fiksuotų 63,9 proc., o užpraėjusį – 67,1 proc. vidurkių, E. Messinos treniruojamoje komandoje jo rodiklis siekia 48,5 proc.

Žinoma, prie visų suprastėjusių A. Gudaičio skaičių prisideda aplinkybės, kai vieną traumą keičia kita, dėl kurių lietuvis negali įeiti į žaidimo ritmą, o tai prisideda prie to, jog E. Messina vis labiau pasitiki K. Tarczewskiu.

Dar viena iš priežasčių, kodėl disciplina gynyboje garsėjantis E. Messina nepasikliauna A. Gudaičiu, o ypač tai matoma ketvirtuose kėliniuose, veikiausiai yra darbas prie savojo krepšio.

Antroje sezono dalyje „AX Armani Exchange“ pikenrolo gynyboje pradėjo dažniau keistis ginamaisiais, o tokiose situacijose A. Gudaitis yra pažeidžiamas, sunkiai spėdamas prieš greitesnius perimetro žaidėjus.

Per 100 atakų centras gynyboje praleidžia po 109,7 taško, kai jo tiesioginis oponentas dėl minučių K. Tarczewski – 104,9, o per pastarųjų 6 rungtynių atkarpą A. Gudaičio gynybos reitingas yra ketvirtas prasčiausias komandoje – vid. po 113,6 praleidžiamo taško.

Po kryžminių kelio raiščių operacijos buvo daug klausimų, kaip seksis A. Gudaičiui sugrįžti į demonstruotą elitinį lygį ir nors pirmoji sezono dalis sufleravo, jog viskas einasi teigiama linkme, nuolatinės sveikatos problemos, prisidedančios prie E. Messinos nepasitikėjimo, trukdo lietuviui vėl atsidurti tarp TOP Eurolygos centrų.