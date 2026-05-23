Naujokai atsisveikino, o „Neptūnas“ žengė į pusfinalį

Tuo tarpu Klaipėdos „Neptūnas“ po netrumpos pertraukos sugrįžta į Lietuvos krepšinio lygos (LKL) geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko kariauna svečiuose 84:74 (19:22, 24:18, 19:10, 22:24) susitvarkė su „Gargždais“ ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 2:0.
Pastarąjį sykį LKL pusfinalyje „Neptūnas“ žaidė 2020 m.
Pusfinalyje klaipėdiečių laukia Utenos „Juventus“ iššūkis. Šio etapo kovos startuoja antradienį.
Geresnį startą rungtynėms uždavė šeimininkai, kurie po kelių Pauliaus Petrilevičiaus atakų pirmavo 6:2. Nors skirtumą buvo bandoma auginti, Donatas Tarolis smeigė tritaškį, o Rihardas Lomažas realizavo baudas – 11:12. Galiausiai latvis lygino rezultatą (14:14). Nors Karlis Šilinis galėjo jį persverti, tačiau baudos skriejo pro šalį. Nojus Mineikis pataikė pirmą „Gargždų“ tritaškį (17:14) ir po pirmo kėlinio trapią persvarą turėjo Tomo Rinkevičiaus kariauna – 22:19.
K. Šilinis persvėrė rezultatą, smeigęs tritaškį (25:24), tuo pačiu jam atsakė Jaylonas Pipkinsas, dar tritaškį paleido ir N. Mineikis – 31:25. Šeimininkų persvara augo (34:25), bet baudų metimų serija ir R. Lomažo gera atkarpa tirpdė „Neptūno“ deficitą – 35:37. Harrisonas Cleary spurtą tęsė su tritaškiu (38:37), kuris išvedė į priekį klaipėdiečius. Po pirmos mačo dalies „Neptūnas“ buvo priekyje 43:40.
Aurimas Majauskas ir Arnas Velička truktelėjo priekin uostamiesčio klubą, kuris po truputį krovėsi rekordinę persvarą. Skirtumas pasiekė dviženklę ribą (58:46) po Arno Beručkos tolimo šūvio, o kol šeimininkų puolimas strigo, po trijų ketvirčių „Neptūnas“ pirmavo 62:50.
R. Lomažas ir A. Majauskas neleido gargždiškiams priartėti labiau (70:56), nors A. Velička sėdo ant suolo susižeidęs koją. Apie save priminė Justinas Turneris ir Laurynas Vaištaras, bet K. Šilinis su A. Beručka po truputį tirpdė šeimininkų viltis – 77:63.
Maždaug dešimties taškų skirtumas tvyrojo kurį laiką, tačiau A. Beručka toliau demonstravo taiklumą ir leido „Neptūnui“ ramiai baigti mačą – 84:72.
J. Pipkinsas buvo rezultatyviausias „Gargždų“ komandoje ir pelnė 18 taškų, efektyvumu (19) jį lenkė tik P. Petrilevičius, pridėjęs 15 ir atkovojęs 6 kamuolius.
„Neptūno“ gretose su 22 taškais ryškiausias buvo R. Lomažas, taip pat sugriebęs septynis kamuolius.
„Gargždai“: Jaylonas Pipkinsas – 18, Paulius Petrilevičius – 15 (6 atk. kam.), Nojus Mineikis – 14, Justinas Turneris – 11 (3/11 metimai).
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas – 22 (7 atk. kam.), Arnas Beručka – 13 (7 atk. kam.), Aurimas Majauskas – 10, Arnas Velička ir Karlis Šilinis – po 9.
Sezono pabaigoje turėjome kelias labai gražias atkarpas. Po skambių pergalių jautėme naštą ant pečių, bet atsimušėme į realybę. Visi žaidė su didele energija, niekam priekaištų neturiu, bet pritrūkome kokybės ir patirties. Žinant kuo mes pradėjome, o reguliarųjį sezoną baigėme su 15 pergalių, atrodo fantastiškai. Komandoje pasiekėme tokią atmosferą, kad nesinorėdavo palikti namų arenos, o kuo ilgiau joje pabūti“, - dėstė Tomas Rinkevičius.
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