Mažajame finale favoritai perėmė iniciatyvą

Nenado Čanako kariauna savo sirgalių akivaizdoje 92:78 palaužė Jonavos „CBet“ ir atsidūrė per vieną laimėjimą nuo bronzos medalių – 2-1.

Trečiosios rungtynės, kaip ir pirmieji du susitikimai, vyko panašiu scenarijumi. Pirmajame ketvirtyje nežymia persvara disponavo jonaviečiai, tačiau po dešimties minučių jų pranašumas buvo itin trapus – 18:16.

Antrajame kėlinyje pirmaujanti komanda nuolat keitėsi, tačiau nei vieni, nei kiti nesugebėjo atsiplėšti. Pertrauką budami žingsneliu arčiau pergalės pasitiko svečiai – 43:39.

„7bet-Lietkabelio“ pusėn mačas ėmė krypti trečiojo kėlinio pabaigoje, kuomet šeimininkai sugebėjo susikurti kiek komfortabilesnį atotrūkį (63:56).

Jonaviečiai ketvirtajame kėlinyje nepasidavė ir toliau kibo į atlapus namų ekipai (69:70). Visgi panevėžiečių aukštaūgiai surado būdų užpulti ir pirmąsyk sukurti dviženklę persvarą (84:74), tuo pačiu dėl išnaudoto asmeninių pražangų limito eliminuodami tiek Simą Jarumbauską, tiek Oskarą Pleikį. Galiausiai jonaviečiams teko iškelti baltą vėliavą ir ir nukreipti mintis į artėjantį mačą namuose.

Puikias rungtynes nugalėtojų gretose sužaidė Paulius Danusevičius. Puolėjo buvo pilna visur – jis prie 17 taškų pridėjo 6 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 25 naudingumo balus.

Pralaimėjusiems neužteko rezultatyvaus Bohdano Blyzniuko žaidimo (20 tšk., 16 naud. bal.) bei arti dvigubo dublio buvusio Dominico Brewtono pasirodymo (14 tšk., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 22 naud. bal.)

„7bet-Lietkabelis“: Paulius Danusevičius 17, Mantas Rubštavičius 14, Džordže Gagičius 13, Oleksandras Kovliaras 12, Džiugas Slavinskas 11, Dovis Bičkauskis 10, Gabrielius Maldūnas 9, Grantas Vasiliauskas 6.

„CBet“: Bohdanas Blyzniukas 20, Oskaras Pleikys 15, Dominicas Brewtonas 14, Brandonas Childressas 13, Mihkelis Kirvesas ir Simas Jarumbauskas po 6.

Ketvirtasis serijos mačas vyks jau trečiadienį Jonavoje.

"Pirmoje rungtynių dalyje turėjome daug problemų su varžovų atkovotais kamuoliais puolime. Taip pat buvo ir antrojoje pusėje, nes leidome sugriebti po 9 kamuolius - tai yra per daug. Turime tai ištaisyti. Be to, pirmojoje dalyje suklydome 8 kartus dėl savo blogų sprendimų. Po ilgosios pertraukos geriau įgyvendinome susitarimus puolime, pataikėme ir kelis tritaškius ir tai labai padėjo", - pripažino N. Čanakas.