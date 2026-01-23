Maodo Lo: pagavome gerą bangą paskutiniame kėlinyje

Eurolygos rungtynėse žalgiriečiai 86:82 palaužė „EA7 Emporio Armani“, o septyniolika taškų surinkęs M. Lo pasisakė apie susitikimą.
„Sunkios rungtynės, – kalbėjo M. Lo. – Buvo daug išbandymų, ritmo pasikeitimų. Nesakyčiau, kad kontroliavome rungtynes. Tiesiog sugebėjome atlaikyti išbandymus ir pagauti gerą bangą ketvirtajame kėlinyje.“
Dvylika iš septyniolikos taškų vokietis pelnė per ketvirtąjį kėlinį. Velniškai svarbi buvo Lo aštuonių taškų atkarpa, leidusi panaikinti šešių taškų deficitą (nuo 68:74 iki 76:76).
Kaip svarbius metimus apibūdintų pats žaidėjas?
„Pagavau gerą ritmą, – lakoniškai atsakė M. Lo. – Sugebėjau pataikyti kelis metimus, išlikau agresyvus. Svarbiausia, kad pavyko prisidėti prie pergalės.“
– Ką tai parodė apie „Žalgirį“, kad nepalūžote ketvirtajame kėlinyje prie šešių taškų deficito?
– Manau, kad tai didžiulis dalykas, jog sugebėjome grįžti, nepaisant to, kad prieš tai nesisekė. Įrodėme, kad turime charakterį, padarėme svarbius dalykus, kaip išprovokuotos pražangos puolime. Tai – tikrai geras ženklas.
– Neseniai buvote „EA7 Emporio Armani“ atstovas. Prieš buvusią komandą visada žaidžiate geriau?
– Kartais (šypsosi). Šiandien sekėsi gerai. Visada smagu žaisti su buvusiais komandos draugais. Milano komandoje išlikę daug žmonių, su kuriais žaidžiau. Tai buvo ypatinga.
– Tai svarbi pergalė ir turnyrinėje lentelėje, nes atsiplėšėte per tris pergales nuo vienuoliktosios vietos. Ką manote apie šią situaciją?
– Kiekvienos Eurolygos rungtynės yra labai svarbios, bet šiandienos lentelei tai buvo gera pergalė. Tačiau patys žinote, kad Eurolygoje turi gerai žaisti kiekvieną mačą.
– Ą. Tubelis pasižymėjo dėjimu per Joshą Nebo. Ar galima jį vadinti vienu efektingiausių Eurolygos žaidėjų?
– Taip. Ketvirtoje pozicijoje jis rodo ne tik atletiškumą, bet ir žvėrišką greitį. Tai daro įspūdį.
– „Allianz Cloud“ arenoje buvo labai daug „Žalgirio“ aistruolių. Kaip sureagavote į tai?
– Tai mums padėjo svarbiausiais momentais. Sirgaliai mus užkūrė ir mes pagavome gerą bangą.
