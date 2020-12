M. Grigonis: smagu suteikti džiaugsmo žmonėms tokiais sunkiais metais

M.Grigonis trečiadenį aikštėje praleido 31 min., per kurią įmetė 22 taškus (7/10 dvitaškių, 1/6 tritaškių ir 5/5 baudos metimų). Be to, jis atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 6 pražangas, iš viso surinkdamas 23 naudingumo balus.

Žalgiriečių lyderiui nusilenkė ir „Bayern“ treneris Andrea Trinchieri.

„Sunku pralaimėti tokiu būdu. Turėjome šansą nugalėti, puikiai gynėmės, tačiau M.Grigonis paskutinėje atakoje buvo geresnis“, - dūsavo emocingasis italas.

„Bayern“ tikrai žaidė labai gerai, primetė mums daug kontakto, todėl tai buvo vienos sunkiausių rungtynių. Ypač smagu, kad tokiais metais, per šventes, žmonėms suteikėme kažkokią dovaną. Tokie laikai, todėl smagu, kai įvyksta kažkas gero“, - po dvikovos kalbėjo pats krepšininkas.

– Koks buvo paskutinės atakos planas?

– Buvo vienas derinys ir trys variacijos, kamuolį priimti galėjo vienas ar kitas žaidėjas. Šįkart nenorėjau praleisti ir tikėjau, kad galiu įmesti. Smagu, visada noriu tokių metimų ir visada prašai Dievo, kad pasisektų. Ačiū Dievui, kad įkrito.

– Koks jausmas, kai pataikai tokį metimą?

– Labai sukyla emocijos. Laimi vienas eilines rungtynes ir taip sukyla emocijos, todėl neįsivaizduoju, kas būtų, jeigu laimėtume kažkokį didelį titulą. Labai smagu. Visiems padarai šventę, visiems sukyla emocijos.

– Vos išmetęs kamuolį ėmei bėgti atgal, tarsi žinodamas, jog jis bus taiklus. Ar taip ir jautei?

– Prieš tai išmečiau tritaškį ir jaučiau, kad bus geras, bet neįkrito. Dėl šio irgi jaučiau, kad geras, tik paleidęs galvojau, jog bus vidus. Tai smagu.

– Stebint iš šalies neatrodė, kad tai buvo pats kokybiškiausias metimas ...

– Čia tas pats, kaip Mike'as Jamesas įmeta krisdamas atgal. Toks metimas geras, ar ne? Šiais laikais tokie metimai yra įmetami. Mes su Mindaugu Kvedaru („Žalgirio“ komandos vadovu – aut. past.) rungtynių dieną per pamėtymą visada vieną kartą sužaidžiame vienas prieš vieną, ir aš atlieku tokius metimus. Ačiū Mindaugui, kad kiekvieną rungtynių dieną pasigina prieš mane ir leidžia patobulėti, galbūt kažkiek prisidėjo.

- Kiek pats nori mesti tokius lemiamus metimus?

- Šiandien buvo papildomos motyvacijos, nes aš žaidęs Vokietijoje. Ir po rungtynių Berlyno ALBA generalinis vadybininkas parašė, kad nežino ar dėl tokios mūsų pergalės laimingesnis tapau aš ar jis. Aišku, geriau pabaigti rungtynes kitaip, bet gerai ir taip.

- Ar tai buvo sunkiausios sezono rungtynės?

- Turbūt, kad taip. Panašaus pasipriešinimo ir fiziškumo buvome sulaukę tik iš „Barcelona“. Tiesa, prieš "Barcelona" taip nesisekė. Gal dėlto, kad Šaras mane pažįsta ir kažką kitaip padarė.