Londone „Žalgiris“ sutriuškino Vroclavo komandą

Jau pirmosios atakos metu dvigubintas Jonas Valančiūnas prie tritaškio linijos surado laisvą Arną Butkevičių – 3:0. Jonas įmetė ir vieną baudą, tritaškį smeigė Carsenas Edwardsas, po perimto kamuolio dėjimą dviem rankomis atliko Dustinas Sleva – 9:6. Dar vieną tritaškį pataikė nuo suolo pakilęs Marius Grigonis, baudą įmetė Maodo Lo, kitoje atakoje perdavęs kamuolį Ąžuolo Tubelio dėjimui – 15:12. Pirmojo kėlinio pabaigoje Sterlingas Brownas ir J.Valančiūnas taškus rinko nuo baudų metimo linijos – 19:16.
Antrojo kėlinio pradžioje tritaškį įskraidino Deividas Sirvydis, S.Brownas ir M.Grigonis užbaigė greitas atakas – 26:20. Vroclavo ekipai priartėjus iki minimumo (26:25), S.Brownas, M.Lo, Ą.Tubelis ir E.Ulanovas tolino žalgiriečius nuo varžovų – 34:25. Tuščia „Sląsk“ atkarpa užtruko daugiau nei 4 minutes (36:25), o antrąjį kėlinį užbaigė taiklūs Ą.Tubelio ir J.Valančiūno baudų metimai – 40:32.
Po didžiosios pertraukos aktyviai rungtyniavo Edgaras Ulanovas, rinkęs 4 taškus, iš vidutinio nuotolio pataikė C.Edwardsas – 46:32. E.Ulanovas tęsė solidų pasirodymą pridėdamas dar 4 taškus, A.Tubelis toliau didino skirtumą – 52:34. Iš kapitono vadeles perėmė jį pakeitęs D.Sleva, kuris pelnė net 9 taškus iš eilės – 61:38. Trečiąjį kėlinį taikliu tritaškiu užbaigė M.Grigonis – 64:41.
D.Sleva ir ketvirtąjį kėlinį pradėjo galingu prasiveržimu su pražanga, 4 taškus pelnė Kaodirichi Akobundu-Ehiogu – 71:45. Jį pakeitęs J.Valančiūnas puikiai skirstė kamuolius: po jo perdavimų įdėjo D.Sirvydis, lengvus taškus metė E.Ulanovas, tritaškį iš kampo smeigė D.Sirvydis – 78:49. Rungtynių pabaigoje dar 5 taškus rinko J.Valančiūnas, savo rezultatyvumo pakėlė ir D.Sleva – 86:55.
„Žalgiris“: D.Sleva 17 (2 per. kam.), J.Valančiūnas 12 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), E.Ulanovas 12 (5 atk. kam.), D.Sirvydis 8, Ą.Tubelis 8, M.Grigonis 8, S.Brownas 6 (7 atk. kam., 2 per. kam.), C.Edwardsas 5, K.Akobundu-Ehiogu 4 (4 atk. kam.), A.Butkevičius 3, M.Lo 3, D.Giedraitis 0 (4 rez. perd., 2 per. kam.).
„Sląsk“: D.Robinsonas 15 (6 atk. kam.), M.Rogersas 11, M.Parsonsas 8 (4 rez. perd.).
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