Krepšinio judesys – ir Lietuvoje, ir užsienyje

Žalgiriečių desantas

"Betsafe-LKL" sezonas startuoja jau rugsėjo 18-ąją, o lygos naujokei "Jonavos" komandai trūksta daugiau nei pusės krepšininkų. Tiesa, jonaviečiai aktyviai domisi buvusiu Klaipėdos "Neptūno" gynėju Evaldu Šauliu, buvusiu Kauno "Žalgirio" dublerių vienu lyderiu Justinu Ramanausku bei keletu kitų LKL krepšininkų.

Taip pat jų akiratyje atsidūrė buvęs žalgirietis Siimas-Sanderis Vene. 30-metis puolėjas, pastaruosius metus žaidęs Ispanijoje, oficialiai atsisveikino su Fuenlabrados "Montakit" klubu. Estas praėjusį sezoną Ispanijoje sužaidė tik dvylika ACB lygos rungtynių, per kurias vidutiniškai pelnydavo po 6 taškus ir atkovodavo po 2,3 kamuolio. Vėliau jis patyrė čiurnos traumą ir po operacijos neberungtyniavo. S.S.Vene puikiai pažįsta dabartinį "Jonavos" trenerį Virginijų Šeškų, su kuriuo dirbo 2012–2013 m. sezone Prienų "Rūdupyje".

Kitas buvęs "Žalgirio" narys Nigelis Hayesas sukirto rankomis su "Barcelona" klubu. 26-erių puolėjas su Šarūno Jasikevičiaus komanda pasirašė vienų metų sutartį. Dar vienas buvęs žalgirietis Brockas Motumas prisidėjo prie Donato Motiejūno "Monaco" klube. Tiesa, 30-metis australas dar nepasirašė sutarties, bet drauge rengiasi naujajam sezonui Italijoje. B.Motumas pastarąjį sezoną pradėjo Stambulo "Galatasaray" gretose, bet pabaigė Prancūzijos "Nantero 92" komandoje.

N.Hayesas, įkandin kito buvusio žalgiriečio R.Jokubaičio, papildė "Barcelona" gretas. ("Barcelona" klubo nuotr.)

Pildosi talentais

Prienų klubas ne tik pakeitė savininkus ir pavadinimą – "Labas GAS", bet ir pasirašo intriguojančias sutartis. Prie komandos šiomis dienomis prisijungė keli itin perspektyvūs legionieriai.

Ekipos marškinėlius užsivilko 23 metų 211 cm ūgio amerikietis Juwanas Durhamas. Vidurio puolėjas atvyksta iš Las Vegase vykusios NBA Vasaros lygos, kur gynė Atlantos "Hawks" komandos garbę. Ten aukštaūgis sužaidė dvejas rungtynes, per kurias fiksavo 2 taškų, 3,5 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Be to, prieniškiai, padedami į jų klubą investavusios ispanų krepšinio agentūros, iš Las Palmo "Herbalife Gran Canaria" klubo išsinuomojo gynėją Jovaną Kljajičių. Praėjusį sezoną devyniolikos metų 198 cm ūgio juodkalnietis buvo paskolintas Bilbao "RETAbet" ekipai ir Ispanijos čempionate pasirodė 26 susitikimuose, bet žaidė vidutiniškai po 4 min. FIBA Čempionų lygoje jis rinko vid. po 4,5 taško, 1,2 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo. Vienu talentingiausių Juodkalnijos jaunųjų krepšininkų laikomas J.Kljajičius nuo 2017 m.̨ rungtyniauja ir Juodkalnijos vyrų rinktinėje.

Perrašinės rekordus

Bene vėliausiai komplektacijos darbus pradėjusi Alytaus "Dzūkija" kol kas remiasi veteranais. Į Dzūkijos klubą sugrįžo praeityje jam atstovavęs legionierius iš Lenkijos – Adamas Lapeta. 33 metų 217 ūgio vidurio puolėjas pastaruosius porą metų praleido Ščecino "King Wilki Morskie" ekipoje ir praėjusiame sezone Lenkijos pirmenybėse per 20 minučių pelnė vid. po 6,3 taško ir rinko 9,5 naudingumo balo.

Be to, komandą papildė 42 metų 198 cm ūgio atakuojantis gynėjas ir lengvasis krašto puolėjas Mindaugas Lukauskis. Rezultatyviausias visų laikų "Betsafe-LKL" žaidėjas pradės 26-ąjį profesionalo sezoną. Prieš tai "Šiauliams" atstovavęs krepšininkas praėjusį sezoną vidutiniškai per 26 minutes rinko po 8,9 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir atlikdavo 3,6 rezultatyvaus perdavimo.