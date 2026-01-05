Klaipėdos „Neptūnas” abipusiu sutarimu nutraukė sutartį su Jordanu Tuckeriu

Lietuvos krepšinio lygoje amerikietis sužaidė penkias dvikovas, per kurias pelnė po 5,4 taško, atkovodavo po 2,6 kamuolio ir fiksavo 5,2 naudingumo balo.
Europos taurėje Jordanas Tuckeris sužaidė trejas rungtynes ir pelnydavo po 5 taškus bei atkovodavo po 2 kamuolius.
„Jordanas yra geras krepšininkas, tačiau nesutapo jo žaidimo stilius su trenerių ir klubo propaguojamu žaidimo stiliumi. Dėkojame jam už pastangas ir darbą tiek treniruotėse, tiek rungtynėse. Šiuo metu dirbame, jog kuo greičiau rastume tinkamą ir naudos duosiančią pamainą“, – kalbėjo klubo direktorius Martynas Mažeika.
